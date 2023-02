Los bateeiros estallan contra la Xunta por la crisis de la mejilla

Dos comunicados públicos, remitidos ayer por Opmega y por la Plataforma en Defensa da Cría, parecen dejar claro que en el seno del sector mejillonero hay un gran descontento con la Xunta de Galicia por la gestión de la mejilla, y que los ánimos siguen crispados tras el anuncio de que se van a abrir 130 nuevos kilómetros para la extracción de cría en la costa gallega.

La organización de bateeiros Opmega, la mayor del sector, no respalda la propuesta de la Xunta para zanjar la crisis. Los mejilloneros agrupados en esta entidad consideran que, “la oferta actual pasa por zonas donde la Xunta sabe perfectamente que no hay mejilla, o la que hay no tiene calidad”. También se quejan de que el mapa de zonas que propone ahora la Consellería do Mar, “es prácticamente el mismo que en 2022”, y que ya no había gustado al sector.

Mientras, la Plataforma en Defensa da Cría acusa directamente a la Xunta de Galicia de la escasez del recurso que se está viendo este invierno, pues entienden que al limitar la extracción a unas zonas muy concretas del litoral, se han sobreexplotado los bancos naturales de mejilla, “con la excusa de proteger el percebe y sin contar con verdaderos informes técnicos que avalen esta medida”.

Propuesta de la Xunta

El director xeral de Pesca e Acuicultura, Antonio Basanta, se reunió esta semana con la comisión del mejillón, y propuso una serie de medidas para atajar el descontento de los bateeiros, que exigen poder extraer cría de mejillón en una serie de puntos del litoral que, desde hace unos años, están reservados para los percebeiros.

El planteamiento de la Consellería do Mar pasa por habilitar unos 130 kilómetros más de costa para la retirada de mejilla: unos 120 se localizan en las radas portuarias, y doce en aguas de las cofradías de O Grove, Aguiño, Cangas y Baiona. A mayores, la administración autonómica se ofrece a financiar varios estudios científicos para conocer las causas por las cuales cada vez hay menos mejilla y se fija a las cuerdas con más dificultad.

Pero los argumentos de la Xunta no han convencido ni a Opmega ni a la Plataforma en Defensa da Cría. La primera organización insiste en regresar al mapa previo a la pandemia. De hecho, avanzó en su comunicado que seguirán en la mesa de negociación con la Xunta, pero que no van a abandonar la vía judicial. En este sentido, el pasado 19 de julio presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la resolución autonómica. Opmega plantea al respecto que el recurso está, “respaldado por informes científicos que avalan la tesis del sector y dejan en entredicho los motivos que alegó en su momento el gobierno gallego para romper un equilibrio histórico entre bateeiros y percebeiros”.

Por ello, Opmega ha instado a la Consellería a actuar en lo sucesivo con “más rigor” y a mostrar una mayor “voluntad de negociación”, para tratar de desenquistar el conflicto y evitar que este vaya a más. “Las próximas semanas serán claves para testar si realmente la Consellería do Mar quiere llegar a un acuerdo o seguir tensando una cuerda que amenaza con romper en cualquier momento”, añade la organización de productores en su escrito.

Para Opmega, las actuales zonas de extracción de semilla de mejillón son insuficientes, y la propuesta de ampliación de la Xunta es tan insuficiente que, “nos estamos jugando no ya el futuro, sino también el presente de una actividad que en Galicia da de comer a miles de familias”. Así las cosas, Opmega mantiene abiertas dos vías: la primera, de diálogo y negociación con la Xunta; y la segunda, judicial.

La Plataforma en Defensa da Cría, por su parte, sostiene que, “la Consellería nos sorprendió para mal”, y que las medidas que sugiere la administración, “son más que discutibles y en muchos casos llegan tarde”. También cree que la Xunta se ha plegado a los intereses de las cofradías.