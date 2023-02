Las obras de la senda de Corón dividen a vecinos y a la clase política de Vilanova

En un pleno de apenas siete minutos, en el que Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, volvió a mantener su negativa de no responder a las preguntas e interpelaciones del PSOE, la formación que lidera Javier Dios aprovechó para mentar una de las obras que más polémica está generando en el municipio: las aceras de Corón. Los socialistas preguntaron si las obras cumple con la anchura mínima de aceras o de vía ciclable, e incluso, con el espacio que debe tener cada carril. Esas preguntas no encontraron respuesta en el pleno, pero si después, cuando Durán afirmó que el proyecto va a seguir adelante y que no se llegaron a presentar alegaciones cuando estuvo a exposición pública. A los socialistas se les responderá por escrito en los próximos días con la entrega del proyecto, aunque Durán recordaba ayer que estaba en la web de contrataciones de la Xunta para descargarse.

Mientras se desarrollaba el debate, como espectadores asistieron vecinos de Corón, defensores y detractores de una obra en la que la Xunta va a invertir 1,1 millones de euros y que va a cambiar sustancialmente toda la imagen de Corón. Los detractores de la obra llevan mucho tiempo señalando que esta actuación no se ajusta al proyecto inicial, sino que se han realizado algunas modificaciones sobre la marcha, especialmente en las zonas de estacionamiento. De hecho, vecinos de la zona afirman que, en el proyecto inicial estaban contempladas plazas de estacionamiento en puntos en los que ahora no existen. Los socialistas consideran que la ausencia de una respuesta en el pleno “no es una falta de respeto a nosotros, sino a esa gente que ayer acudió a la sesión para saber qué clase de proyecto es el que se está desarrollando en Corón”. A mayores, las quejas vecinales también se centran en la estrechez de las aceras, por las que va a ser muy difícil que puedan pasar una persona en silla de ruedas o con un carrito de bebé. Elena Cores, de Gañemos Vilanova, apuntaba ayer que, además, al haber reducido el espacio en la calzada “va a haber muchos problemas cuando se crucen dos camiones o dos autobuses; se trata de un vial fundamental para este concello y no le va a quedar otra al grupo de gobierno y a la Xunta que buscar una solución acorde a las sensibilidades de todos los vecinos”. Recuerda que la única alternativa viaria “es la VG 4.3 y si se desvía todo el tráfico por ahí, será la muerte de esa zona de Vilanova, donde existen un gran número de establecimientos hosteleros”. Nuevo inventario de caminos públicos Mientras Durán mantiene su decisión de no responder al PSOE, el regidor vilanovés ha cambiado su actitud con la edil de Gañemos Vilanova, contestando a sus propuestas. La edil propuso en el pleno del pasado lunes la realización de un inventario de caminos municipales, al considerar que el actual está obsoleto al no incluir muchos de ellos. De hecho, la edil hizo un llamamiento a los vecinos para que, si conocen alguno de esos caminos, acudan al Concello a identificarlo. La propuesta fue recogida por el grupo de gobierno, que va a iniciar las gestiones para llevarla a cabo en los próximos meses, para lo que se recurrirá a una empresa externa. Informe sobre la calidad del agua en el litoral El Partido Socialista volvió a reclamar el informe de Espina y Delfín sobre la calidad del agua en el litoral de Vilanova. Esta reclamación parte de la denuncia que han realizado sobre el estado del alcantarillado en el casco urbano, totalmente obsoleto y con numerosas averías que provocan vertidos al mar, en lugares como O Ariño o el puerto de Vilanova. La formación socialista también votó a favor de las subvenciones nominativas a pesar de estar totalmente en desacuerdo con su gestión. Los socialistas entienden que los clubes deben recibir el dinero por concurrencia competitiva, “no a dedo y como si se les estuviese haciendo un favor” y reclaman que se redacte un baremo para ello. Romero o menta en lugar de alfalfa

Puede parecer una cuestión baladí, pero la hierba ornamental que se planta en las medianas de las carreteras puede convertirse en un problema. Es el caso de la que se ha plantado en las isletas del carril bici de la PO-307, el vial que conduce a A Illa. La especie elegida ha sido alfalfa, una hierba de rápido crecimiento y que se ha convertido en un problema por su mantenimiento continuo. La edil de Gañemos aconsejó al grupo de gobierno que eliminasen la alfalfa de la zona y que plantasen romero, menta o lavanda, plantas arbustivas de menor mantenimiento, además de tener un mayor aprovechamiento para cualquier vecino. La propuesta le gustó a Gonzalo Durán, que reconoció que se iba a estudiar, ya que el mantenimiento de esas zonas se estaba disparando por el rápido crecimiento de la alfalfa.