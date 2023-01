Renova Vilanova, el nuevo actor en las elecciones de Vilanova

La nueva formación se registró en una notaría a finales del pasado mes de diciembre y está pendiente de pequeños flecos burocráticos, que esperan resolver en los próximos días, para pasar a formar parte del Registro Estatal de Partidos, condición indispensable para concurrir a las próximas elecciones. En las últimas semanas tanto Durán como varias personas de su entorno se han estado moviendo por Vilanova y sus parroquias para formar una estructura parroquial ya que consideran que desbancar a Gonzalo Durán, aunque no será nada sencillo, pasa por ofrecer una candidatura sólida y con propuestas reales para los vecinos de todas y cada una de las parroquias, desde el casco urbano hasta las más rurales. Esa intención también se va a dejar ver en la elaboración de la candidatura, con una lista transversal, en la que estén representadas las parroquias y sectores poblacionales y económicos del municipio. Uno de los objetivos que se marcaría la nueva formación, cuya presentación será en las próximas semanas, es la de capitalizar cierto “hartazgo” existente con el grupo de gobierno que lidera Gonzalo Durán. Después de 28 años entienden que existe un importante número de votantes disconformes no solo con las formas que se están utilizando, sino también con actitudes y movimientos del grupo de gobierno municipal y su entorno y que estarían dispuestos a castigarlos.

También está entre sus objetivos explotar la capacidad de gestión de la que dio muestra José Juan Durán en toda su etapa política, una capacidad que le llevó a ocupar cargos de responsabilidad en el propio Concello de Vilanova, en la Diputación y en el Gobierno gallego, donde fue el presidente de Portos de Galicia más longevo de la historia del ente.

Con cuatro meses por delante para trabajar, las elecciones de Vilanova se presentan como las más atractivas de O Salnés, no solo por el duelo electoral entre los dos hermanos, sino por ver si el gran bastión que el Partido Popular posee en la comarca es capaz de resistir.

Gonzalo Durán ya fue presentado por el Partido Popular como candidato a la Alcaldía hace ya algunos meses, pero ahora tendrá que enfrentarse, tras años sin ninguna formación alternativa en su espectro político, a un partido con calado en su potencial electorado y que, para más Inri, en cabeza su propio hermano, con el que gestó el acceso a la Alcaldía en el año 1995 y con el que compartió gobierno varias legislaturas, hasta que José Juan Durán fue nombrado presidente de Portos de Galicia.

¿Habrá lista de Gañemos y BNG?





Aunque el duelo entre hermanos va a capitalizar las elecciones en Vilanova de Arousa, no serán los únicos actores que saltarán al ruedo en las próximas semanas. El Partido Socialista ya ha confirmado a su candidata, que será la expatrona mayor de Vilanova, María José Vales Martínez. La antigua responsable del pósito sustituye como cabeza de cartel a Javier Dios con el objetivo de, como mínimo, mantener los cinco concejales que posee la formación en estos momentos y presentarse como la gran alternativa de gobierno al Partido Popular. Más complicada parece la situación de Gañemos Vilanova y el BNG. Los primeros han formado parte de la corporación vilanovesa en los dos últimos mandatos, con Elena Cores como representante. Sin embargo, la edil vilanovesa ya ha manifestado su intención de no repetir y, aunque ha habido movimientos en la formación para presentarse, lo cietro es que no han cristalizado oficialmente todavía. En situación similar se encuentra el BNG. La formación sacó un único representante en los anteriores comicios, Noelia Valle, que apenas pudo acudir a las sesiones plenarias de Vilanova durante estos cuatro años. En principio, esa candidata no va a repetir, por lo que se ha abierto un proceso para la elección de un nuevo cartel electoral. La intención de los nacionalistas es presentar candidaturas en todos los municipios, incluido Vilanova, sobre todo para aprovechar el gran cartel que ha adquirido su líder nacional, Ana Pontón. Sin embargo, encontrarlo no estaría resultando sencillo en Vilanova.