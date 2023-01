“Estamos más perseguidos que los narcotraficantes”, claman los bateeiros

Pero lo sucedido también permite determinar que allí donde podía encontrarse semilla de calidad los bateeiros se ven casi obligados a agolparse unos sobre otros, aumentando el riesgo para todos ellos.

La consecuencia inmediata es que en esas zonas también se multiplican los controles por parte de los vigilantes de las cofradías, Gardacostas e incluso Guardia Civil y Policía Autonómica, llevando a los bateeiros a una situación extrema de la que dicen estar hartos.

Esto explica el aumento de la tensión vivida en los últimos días en los muelles y las crecientes posibilidades de que se organicen medidas de presión y estalle la llamada “guerra de la mejilla”.

La razón es que “además de sufrir las consecuencias de carecer de cría y ver que la Consellería do Mar limita nuestro trabajo, ahora sufrimos una presión exagerada que nos hace sentir como delincuentes”.

Son muchos los “bateeiros de la ropa de aguas” que inciden en estas apreciaciones, llegando a decir que “estamos más perseguidos que los narcotraficantes”.

Algunos incluso dicen sentirse “como ladrones” cuando están recolectando la mejilla que, por ley, tienen derecho a recoger.

“La presión está siendo exagerada, como se vio esta semana en zonas de Vigo como Lagoa, donde se presentó la Policía Autonómica para controlarnos”, explican bateeiros de A Illa desplazados a aquel lugar.

“Incluso cuando llegamos a los puertos para descargar en los barcos la mejilla que hemos recogido aparece el personal de la Xunta para pedirnos papeles, a pesar de que eso nunca había pasado”, esgrimen los productores cuando resaltan las experiencias que han tenido en los últimos días, tanto en Cangas como en Aldán.

A esto se suma, explican, que “la Guardia Civil intensificó los controles de carretera, parando prácticamente cada vehículo con remolque –en los que trasladan las lanchas de unos puntos de la costa a otros– para ver a dónde vamos o de dónde venimos, lo cual nos hace sentirnos como si fuéramos terroristas”.

“Ni siquiera los de la coca son sometidos a tantos controles”, espetan otros bateeiros antes de sentenciar que “todo esto es una auténtica locura”.

Y matizan que “los de la provincia de Pontevedra van hacia la Costa da Morte y los de A Coruña bajamos hacia Vigo, Baiona, Bueu y otros lugares del Sur porque andamos todos como locos buscando mejilla donde sea”, reflexionan mejilloneros con puerto base en Rianxo.

“La cosa está muy ‘fastidiada’ y la gente está cada vez más nerviosa”, argumenta un bateeiro de O Grove que esta misma semana fue a por mejilla a diferentes zonas de Louro, Porto do Son y Corrubedo.

En esta última “algunos estábamos trabajando en piedras marcadas en verde y otros amarraron sus lanchas en piedras de zona roja, debido a que los mapas que nos dio la Xunta son muy confusos”, relata este productor meco.

Situación que provocó la intervención de los vigilantes de la cofradía de pescadores. “Nos expulsaron de allí –explica–, y cuando llegamos a puerto ya estaba el personal de Gardacostas esperándonos para pedirnos a todos los papeles y hacer fotos de las guías –documentos que los habilitan para recoger y transportar la cría–, tanto a los de zona verde como a los de áreas rojas”, en las que Mar prohibió el año pasado la extracción de cría.

Sin semilla no hay mejillón ni industria

Si los bateeiros no logran la cría que precisan no habrá mejillón comercial y, por ende, no habrá trabajo en depuradoras y conserveras.