A sus 93 años quiere dejar de pagar por un camino que no es suyo

Encarna Fraga tiene 93 años y es una conocida vecina del lugar de Viña de Millán, en O Grove. Dice que lleva “toda la vida” pagando tributos por un terreno que, en realidad, es un camino público del que se sirven una decena de personas residentes en cuatro viviendas.

Lo que sucede es que desde hace años la familia pide ayuda al Concello, y no la encuentra. Además, precisa de un informe municipal, que diga que ese terreno es un camino público, para así poder presentarlo en las oficinas del Catastro y “corregir el error”, pero tampoco se lo entregan.

"No contestan"

“El gobierno local no nos da el informe que le pedimos ni contesta a nuestro requerimiento, a pesar de que lo hemos solicitado en repetidas ocasiones, tanto por escrito como en persona y telefónicamente”, apuntan los familiares de Encarna Fraga.

Fue “hace dos años cuando los técnicos nos dijeron que se trataba de un error y nos animaron a pedir por escrito ese documento, para que así pudiéramos irnos con el mismo a Pontevedra y tramitar allí el cambio en el Catastro, pero seguimos sin recibir respuesta”, aseguran los familiares de Encarna Fraga.

“Nos sentimos menospreciados y abandonados por el alcalde, que está dando muestras de una dejadez absoluta, de ahí que hayamos decidido recurrir al Valedor do Pobo y, si no conseguimos nada, vayamos a ir por la vía judicial”, advierten.

No es solo el dinero

Visiblemente molestos, reconocen que “la cantidad que se paga al Catastro por el camino no es excesiva, ya que son 18 euros anuales, pero es un gasto que una mujer de 93 años que cobra una pensión no tiene por qué soportar; y mucho menos cuando se trata de un cobro irregular, ya que no es un terreno privado, sino un vial público”, repiten una y otra vez.

Al igual que insisten en que “la postura del alcalde es una falta de respeto, ya que somos ciudadanos con derechos y no pueden tratarnos de este modo, despreciándonos y sin ni siquiera darnos respuesta a nuestra solicitud del informe sobre la titularidad pública del vial”.

Abandono

Por cierto, que en Viña de Millán los vecinos también denuncian desde hace mucho tiempo el estado de abandono del vial en cuestión, por momentos absolutamente impracticable, como consecuencia del pésimo estado del firme, sobre todo cuando llueve.

Ayer, curiosamente, acudieron al citado camino operarios municipales que procedieron a parchearlo, lo cual agradecen los ciudadanos. Aunque dejando claro que “deberían asfaltarlo por completo, eliminar las hierbas y adecentar todo el entorno”.