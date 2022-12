El Partido Popular de Vilagarcía tilda de “fracaso total” la iniciativa puesta en marcha por el gobierno local para crear un banco municipal de locales comerciales vacíos. Además se pregunta “cómo es posible que hayan quedado sin gastar los 20.000 euros de ayudas destinadas a realizar obras de mejora y promoción de estos espacios”.

Exigen además que Ravella “rinda cuentas sobre la parte que le tocaba” dentro de las bases reguladoras de este banco municipal de locales vacíos, ya que en ellas el Concello se comprometía a promocionar estos espacios en la web investinvilagarcia.com y a realizar acciones de dinamización”.

“A día de hoy en la web no hay ni rastro de este banco municipal de locales vacíos y no nos consta que hayan llevado a cabo ningún tipo de acción de promoción ni vía online ni de forma física por la ciudad”, señala Ana Granja antes de reprochar a Alberto Varela que “la política no se trata sólo de vender grandes proyectos, sino de ejecutarlos de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía”.