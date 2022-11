¿Movilizaciones en Coinba?

Los trabajadores de Coinba no descartan iniciar movilizaciones habida cuenta de que hace más de diez días que la fábrica de bacalao asentada en Vilaxoán está paralizada tras unas inspecciones de Sanidade y todavía no se ha emitido una resolución del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que afecta a buena parte de la plantilla.

Según apunta la delegada de CIG, Mar Vila López, actualmente está trabajando en la factoría personal de mantenimiento, un par de carretilleros y una persona en oficina, pero no se está produciendo. “En estos momentos estamos en stand by. Hay tres partes afectadas: la incertidumbre de cobro de los que están trabajando, los del ERTE que no saben nada sobre sus prestaciones y los fijos discontinuos a los que se les ha suspendido el contrato y también están pendientes de sus prestaciones”, explica la sindicalista.

CIG apunta que la dirección de la empresa ha comenzado a realizar pequeñas tareas para subsanar las deficiencias detectadas por la Consellería de Sanidade. “Se está haciendo acopio, reordenación, labores de pintado y también se está en las cámaras de frío”, indican.

No obstante el temor de que esta situación esconda un “cierre encubierto” de la fábrica sigue presente en la mente de los trabajadores, que no se fían de las intenciones de la patronal.