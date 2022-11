Coinba: sin actividad por orden de Sanidade y con la plantilla en ERTE

Compañía Industrializadora de Bacalao S.A., Coinba, asentada en Vilaxoán, lleva varios días parada por orden de la Consellería de Sanidade tras una inspección de las instalaciones. Los representantes de los trabajadores aseguran que todas las deficiencias “son perfectamente subsanables” y que consisten en “mejoras en organización del trabajo, limpieza, suelos, paredes, ...”, por lo que instan a la dirección a realizar las inversiones necesarias en la factoría para retomar la actividad cuanto antes.

La responsable de la Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte e Telecomunicacións de CIG en O Salnés, Mar Vila, compareció ayer por la mañana frente a la fábrica de O Freixo para apoyar a la plantilla, formada por entre 18 y 19 empleados, todos ellos muy preocupados con la actual situación de incertidumbre. “La dirección de la empresa no puede utilizar un acta de Sanidade para dar la callada por respuesta. No lo vamos a permitir, vamos a estar vigilantes”, advirtió la representante sindical.

Y es que los trabajadores sospechan que detrás de esta paralización de la producción pueda existir “un cierre patronal encubierto”.

El ERTE

Tras la resolución de Sanidade, Coinba presentó un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para “unos cuatro o cinco trabajadores), mientras que a los fijos discontinuos les suspendió el contrato. “Para nosotros esto es un error administrativo y demuestra mala fe por parte de la empresa porque si están trabajando todos en su conjunto, todos ellos deberían formar parte del ERTE y formalizarlo con una memoria justificativa. A día de hoy se nos dio incompleta esa documentación”, lamenta Mar Vila.

En este sentido, la representante de CIG advirtió de que administrativamente no les consta la presentación del ERTE, por lo que el personal afectado por el expediente no puede solicitar la prestación económica. “ Tienen quince días para hacerlo pero en el SEPE constatan que no está presentada esa documentación”, recalca Vila López.

Un “planning” de las reformas

Ante esta situación, el sindicato registró ayer mismo una petición dirigida a la dirección de Coinba para que facilite toda la información de forma individualizada a cada trabajador con el propósito de que ninguno de ellos tenga problemas a la hora de cobrar la prestación “si esta situación se prolonga”.

Asimismo, también le reclaman “transparencia” y que “ponga encima de la mesa la memoria justificativa del ERTE. “No nos sirven palabras de buena intención porque eso es engañarnos. Tanto los trabajadores como las administraciones a las que se van a dirigir con estos expedientes necesitamos que nos comuniquen por escrito una planificación de las reformas”.

Recuerda Mar Vila que esta época “es el agosto para el bacalao”, por lo que “es lamentable ver en las oficinas el teléfono con pedidos; es decir, hay una productividad”.

Corporación Basilea S.L., de Madrid, el nuevo administrador único Coinba cambió de propietarios el pasado verano, aunque según los representantes de los trabajadores, no en la práctica. “Nos cambian de manos aunque son las mismas personas y no se puede permitir que no cuiden una empresa con esta producción. Coinba debe continuar en Vilaxoán con todo su personal”, demandan los empleados. La responsable de la Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte e Telecomunicacións de CIG en O Salnés, Mar Vila, desveló que el pasado viernes 11 de noviembre el Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil) publicó “el cese de emisiones del famoso Vinova y ahora aparece un administrador único, que es Corporación Basilea S.L., un despacho de Madrid. De hecho cualquier documento oficial que nos llega viene firmado por Basilea”. La plantilla no considera que haya sido una casualidad que esta publicación se haya realizado una vez que la Conserllería de Sanidade ordenó la paralización de la actividad en la fábrica de Vilaxoán. La inspección se produjo el jueves 10.