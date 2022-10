El estado actual del deporte vilagarciano, así como el estado de las instalaciones, han sido motivo para que Podemos-Marea da Vila haya presentado una moción para proponer la realización de un estudio sobre los diversos problemas en el día a día de las entidades deportivas en función de sus necesidades. A ello, añaden la idea de abrir un debate sobre si el papel actual de la Fundación de Deportes es adecuado para actuar como motor de la actividad deportiva.

“Alberto Varela carece de una propuesta para el deporte”, explica María de la O Fernández, quien continúa señalando que “ya se pudo comprobar durante sus casi dos mandatos en los que el número de personas que practican deporte en Vilagarcía aumenta, pero las instalaciones no solo no se amplían, sino que no pararon de deteriorarse”.

Podemos considera que “los problemas recurrentes sobre el estado de las instalaciones definen a un gobierno que solo improvisa y actúa en reacción a la queja, pero que no sabe anticiparse porque carece de un plan y la gestión deportiva les molesta a tenor de sus respuestas a cada problema”.

Además entienden que la situación no va a cambiar “cuando quien gobierna vive en una permanente autocomplacencia”, como se pudo comprobar en el pleno de septiembre cuando se evaluaron las cuentas de la Fundación de Deportes. “Y no será porque no hubo problemas con los clubes, pero el alcalde debió borrar de su memoria la dimisión en bloque de la directiva del Club de Remo Vilaxoán por la paralización de las obras del centro social, o el culebrón del mantenimiento del césped de A Lomba”.

En la misma línea, señala Fernández que “Varela debería entender que el papel del Concello en el deporte debe ir más allá de recibir a deportistas en el Salón Noble” y que debería actuar, ante todo, de facilitador a través de un diálogo permanente con los clubes. “Algo falla cuando existe tanto descontento”.

Continúa apuntando que “es necesario pararse a evaluar hacia dónde queremos ir y cuál es el modelo que nos llevará por ese camino, algo que pasa también por definir el papel de la Fundación de Deportes y cuestionarse si su estructura, coste y funcionamiento va en favor o en contra del deporte local”.

La permanente provisionalidad del deporte en Fexdega, el estado del Manuel Jiménez o las carencias de las instalaciones de tenis de mesa, también fueron puestas sobre la mesa.