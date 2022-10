El albariño de 2021 no llega a la Navidad

En 2021 se recogió la mayor cosecha de la historia de la denominación de origen Rías Baixas: 44 millones de kilos de uva. Las bodegas pudieron llenar sus cubas de vino. Millones de litros que, sin embargo, se han quedado escasos.

A estas alturas del año más de una bodega de la denominación se ha quedado ya sin vino para vender. Todavía tienen mercancía en sus almacenes, pero cada palé tiene ya nombre y apellido asignado. “En condiciones normales todavía tendríamos vino en enero del año siguiente, pero este año ya lo tenemos todo vendido desde septiembre”, afirma el enólogo de Granbazán, Diego Ríos. Santiago Roma y Pazo de Señoráns se encuentran en una situación similar.

El coste de producción se ha disparado y las bodegas se verán obligadas a subir el precio del vino

Santiago Roma, viticultor y propietario de la bodega que lleva su mismo nombre, ha optado por racionar las ventas entre todos sus clientes, para no dejar a nadie sin vino. Esto le impide servir toda la mercancía que le pide cada proveedor, pero a cambio tiene algo para todos. “Al que me pide tres palés, le vendo uno. Procuro hacer un reparto proporcional, lo más equitativo posible, para no dejar a nadie atrás”. Pero si quisiese, a estas alturas ya tendría el almacén vacío.

No son las únicas que han vendido toda la añada de 2021 cuando aún faltan unos meses para descorchar la de 2022. Agustín Lago, director técnico del Consejo Regulador apunta que a estas alturas de año ya queda “muy poco vino” por vender en la denominación de origen, y que quien más quien menos está esperando a los caldos de la última cosecha. En este sentido, las catas previas a la certificación de los vinos se retomarán presumiblemente a mediados de noviembre, y es probable que haya más bodegas interesadas en obtener ya las primeras etiquetas. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, algunas empresas ya ofertarán existencias de este 2022 antes de las campanadas de fin de año.

En Granbazán exportarán este año la mitad de su producción

No obstante, serán también muchas las que esperen aún a febrero o marzo de 2023 para comercializar los caldos obtenidos con la uva que se vendimió en la campaña recién finalizada. En su caso, entienden que el vino requiere de unos tiempos, y que no puede salir nada bueno de meterle prisa a la naturaleza. “El vino manda y hay que esperar a que esté listo”, sostienen en Pazo de Señoráns.

“Yo prefiero no facturar a vender antes de tiempo y que después los vinos no estén en las condiciones que queremos”, sostiene a su vez Santiago Roma. Granbazán es otro ejemplo de bodega que ha decidido no acelerar los tiempos pese a tener comprometida toda su producción de 2021. “El vino tiene sus periodos y queremos respetarlos”.

Las exportaciones

La denominación de origen Rías Baixas está viviendo un momento dulce. Año tras año, crece en ventas, especialmente en el extranjero. En Granbazán, por ejemplo, explican que las exportaciones suponen para ellos habitualmente entre el 35 y el 40 por ciento del negocio, pero que en este 2022 alcanzaron el 50 por ciento.

En opinión de Diego Ríos, esta buena posición en los mercados permitirá a Rías Baixas disfrutar de al menos dos años más muy buenos, aunque no oculta su sospecha de que llegará un momento en el que la demanda se estabilizará, “porque las modas van cambiando”. En Pazo de Señoráns también son optimistas, pero sin perder de vista los nubarrones económicos que se anuncian para los próximos meses. “Esta tendencia ha llegado para quedarse, aunque probablemente la demanda y el consumo se ralenticen debido a la situación económica internacional”.