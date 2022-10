Las empresas de ocio ven “escasos” los cien permisos diarios para acceder a Areoso en verano

Años de espera culminaron ayer con la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la Orden en la que se establecen las normas relativas al uso público y de actividades recreativas de los Guidoiros y de la isla de Rúa, un documento que protege, al fin, el islote Areoso de todos los desmanes que sufría por parte de muchos de sus visitantes en verano y que han contribuido a que el islote haya caminado un poco más hacia su degradación.

Una de las medidas que más ha llamado la atención es la de limitar a tan solo cien personas el acceso al islote durante el verano, 50 por cada turno de mañana y tarde, una decisión con la que se pretende reducir el impacto de la presencia humano en un entorno tan frágil como es el espacio dunar y donde se concentran varias especies de aves en peligro de extinción. Es contra esa medida contra la que se van a presentar un mayor número de alegaciones, sobre todo, procedentes de las empresas de ocio y tiempo libre, así como de las navieras, que llevan personas hasta el islote cada verano.

Una de las empresas que más años lleva realizando este trabajo y que siempre ha apostado por la aplicación de medidas de protección en Areoso es Piragüilla. “Desde siempre, dijimos que Areoso no podía ser una playa, por eso fuimos de los que más luchamos para que se regulase y durante años, fuimos los únicos que pedíamos los permisos a Medio Ambiente”, explica Arturo Paz, uno de los responsables de la empresa. Casi 20 años después, siguen pensando lo mismo y aplaude las medidas, pero cree que “la cuota de asistencia es demasiado restrictiva por eso vamos a presentar alegaciones pidiendo la ampliación de las mismas, porque da la sensación de que no se está buscando un equilibrio entre la conservación necesaria del islote y el apartado económico de las empresas”. La propuesta que presentará en las alegaciones rondará las 200 personas por cada turno que, respetando las normas, no causarían un gran impacto en el islote. Piragüilla incluso llegó a plantear en su día la posibilidad de que se habilitase un número de plazas exclusivamente para los vecinos de A Illa.

“La cuota de asistencia es demasiado restrictiva por eso vamos a presentar alegaciones pidiendo su ampliación, porque da la sensación de que no se está buscando un equilibrio entre conservación del islote y el apartado económico de las empresas" Arturo Paz - Responsable Piragüilla

Evidentemente, para Paz el primero de los puntos “siempre debe prevalecer y nosotros somos los más interesados en que así sea, pero creo que no se está teniendo en cuenta que empresas como la nuestra tiene 14 empleados durante el verano, que contamos con monitores preparados y que somos clave en la preservación del islote porque damos a conocer su gran valor medioambiental”. Insiste Paz en que “hay algunos matices que también se deben explicar, especialmente, cómo se van a repartir esas plazas, porque si no se hace así, esto se va a convertir en una pelea similar a lo que ocurre en Cíes”.

Paz está de acuerdo después en casi todo lo que expone la Orden, e incluso, reconoce que “si nos plantean que las piraguas deben estar en un punto determinado para no estar tiradas por todo el arenal, me parece perfecto, pero mantengo lo de que hay que buscar un equilibrio entre conservación y economía”.

Otra de las empresas que lleva años trabajando en Areoso es Amare Turismo, entidad que ayer reconocía que “estamos estudiando todavía la Orden y no tenemos una opinión muy formada”, aunque coincidía con su homólogo de Piragüilla de que el número de personas para acceder a Areoso “es un poco escaso, tendremos que valorar cuales son las alternativas, pero lo más probable es que presentemos alegaciones en ese sentido”.

Ramón Cardalda, de Rías Baixas Tours, es otra empresa que también acostumbra a realizar viajes a Areoso y reconoce que “la Orden deja entrever demasiadas dudas, no solo por el número de personas a las que se les va a permitir acceder, sino también cómo se va a articular el reparto de esas plazas y quien va a controlar las zonas de atraque y si se están cumpliendo las normas”. Para Cardalda “van a tener que poner una persona allí durante todo el día para controlar la situación”.

Mientras, la administración municipal no duda en reconocer que la Orden publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia por la Consellería de Medio Ambiente “es un documento que llevábamos esperando mucho tiempo y que al fin ha visto la luz”, explica el regidor isleño, Carlos Iglesias. El alcalde señala que eran plenamente conocedores de lo que se iba a publicar desde hace tiempo, cuando s eles adelantó el contenido definitivo. Lo que tiene muy claro “es que es necesario un régimen de usos para evitar que peligre la vida del islote, que es un bien paisajístico, patrimonial y económico incalculable”. El plazo de alegaciones finalizará el día 8 de noviembre y, en principio, salvo que se observe algún detalle no contemplado, el Concello no presentará ninguna porque “al fin se consigue un nivel de protección superior para Areoso”.