La música de Freddie Mercury sonará en el Auditorio con “Queen for kids”

La música de Freddie Mercury sonará el próximo 5 de noviembre en el Auditorio de Vilagarcía con “Queen for kids”, un espectáculo de Show Must Go On dirigido al público familiar, de forma que los adultos puedan volver a disfrutar de canciones de su juventud y los niños descubrir a la mítica banda británica.

La propuesta se presenta en un formato de musical, con una banda de músicos ataviada com los componentes de Queen, incluido Freddie Mercury, que interpretará en directo varios de sus famosos éxitos como Bohemian Rhapsody, Love of my life, We are the champions, We will rock you, I wan´t to break free, A kind of magic o Who wants to live forever, entre otros.

Serán 90 minutos de espectáculo con música en directo animación, juegos y muchas sorpresas. Las entradas ya están a la venta en www.ataquilla.com al precio de 12 euros más costes de gestión.