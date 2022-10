En el Anexo todos somos Freddie Mercury

Cada 16 de agosto Fran García se mete en la piel de Freddie Mercury. Es un personaje mítico de la Festa da Auga, un insustituible. Bien lo sabe el profesorado del CEIP Anexo A Lomba, que ayer invitó a la versión vilagarciana del cantante de Queen como colofón al proyecto puesto en marcha por la comunidad educativa para celebrar el regreso del Auga tras dos años sin fiesta.

El primer día de clase fueron los docentes los que recibieron al alumnado vestidos con la indumentaria propia de la Festa da Auga (procesionaron a un San Roque confeccionado por ellos mismos al son del pasodoble Triunfo, como manda la tradición) y ayer fueron los propios niños los que dieron la bienvenida a Fran García disfrazados de Freddie Mercury. Cada uno en una faceta distinta del cantante británico. De hecho los profesores de género masculino llevaron aspiradora y peluca para simular el famoso “I want to brake free”.

Los temas de Mercury llevan sonando varias semanas en el colegio Anexo y muchos alumnos ya se saben las letras. Así lo demostraron durante el pequeño concierto que Fran García les regaló a modo de sorpresa. En el repertorio no faltaron “Don´t stop me now”, “We will rock you” o “We are the champions”.

Como colofón a este divertido y atípico recreo, la profesora de inglés se disfrazó de Montserrat Caballé y cantó con el Freddie vilagarciano al unísono “Barcelona”. Los alumnos se quedaron boquiabiertos.

También hubo tiempo para entrevistar a Fran García, al que obsequiaron con un libro formado por los dibujos que los niños elaboraron este mes en la asignatura de Plástica. A partir de una foto suya encarnado en Freddie Mercury, cada alumno hizo su propia versión.

¿Será algún día Fran García pregonero de la Festa da Auga? Como no podía ser de otra manera, los escolares le preguntaron a su invitado de honor si le gustaría ejercer como tal.