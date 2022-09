El colegio de As Bizocas secunda el paro contra la emergencia climática

Con motivo de la huelga general por el clima, dentro del proyecto “Edusostible” en el que participa el IES de As Bizozas de O Grove, todos los alumnos y profesores decidieron sumarse al paro de la activiad lectiva para movilizarse y tratar de concienciar sobre el cambio climático, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo ante las duras expectativas.

Bajo el hastag “Otraformadevivir”, los participantes en las actividades organizadas con este motivo ejecutaron una “performance” en la que parte del alumnado masculino simbolizaba el fuego y otra parte, los árboles.

Por su parte, a las alumnas que militan en el equipo local de Ximnasia Rítmica se les encomendó un espectacular ejercicio de baile con cintas, que recibió el fortísimo aplauso de sus compañeros.

La actuación estuvo animada por el ritmo de la canción “Otra forma de vivir” de Joan Dausá que sonó de fondo durante el ejercicio.

Después de la actuación escolar de los dos grupos invitados, se llevó a cabo la lectura de un manifiesto y se resaltaron titulares periodísticos de los dos últimos meses, en los que el cambio climático y sus consecuencias son los indiscutibles protagonistas.

En el manifiesto se puso de relieve el hecho de que este verano “sufrimos muy de cerca las consecuencias de las olas de calor que solo en España mataron a numerosas personas, con sequías y restricciones de agua, y con los incendios forestales más grandes de la historia en Galicia, todo ello consecuencia de la crisis climática”.

Se recordó en esta llamada de atención que solo se dispone hasta 2030 “para reducir las emisiones en un 40%” y hasta 2050 “para dejar de quemar combustibles fósiles por completo, y conseguir así que la temperatura media no aumente más allá de 1,5º”. Se recordó que si dicho objetivo no se cumple “llegaremos a lo que los científicos llaman puntos de no retorno, y el sistema climático se descontrolará de tal forma que lo que se vivió este verano será un pequeño aperitivo de lo que vendrá”.

Cuestionaron en dicho discurso que el Gobierno, que en su día declaró la emergencia climática ,“se ha descontrolado” de modo que ahora “pretende aumentar el consumo de gas”.