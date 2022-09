Así será el 50 aniversario de Curtas Festival do Imaxinario

El coche en el que Doc hace que Marty McFly viaje en el tiempo no faltará en el cincuenta aniversario de Curtas Festival do Imaxinario, que se celebra del 21 al 30 de octubre en Vilagarcía. El famoso Delorean será uno de los principales atractivos de la exposición central del evento, centrada en la película “Regreso al futuro”. La colección de “Expo ao futuro” está formada por más de 400 objetos, entre ropa de los personajes, merchandising, autógrafos y otros elementos. Por supuesto también habrá algunas piezas originales de la saga “y otras rarezas”.

Pedro Torroné, fundador de Regreso al futuro Spain (la mayor comunidad fan en España de “Regreso al Futuro”), impartirá la masterclass “Esto es muy fuerte Doc”. Como Torromé también es el embajador en España de Team Fox (fundación contra el párkinson creada por Michael J. Fox) y miembro de la Asociación Internacional 88mph, Curtas colaborará en la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. "La guerra de los mundos" Javier Olivares y Santiago García (ganadores del Premio Nacional del Cómic en 2015) traen a Vilagarcía la exposición “La guerra de los mundos”, donde se exhibirá parte del proceso gráfico de Olivares sobre la aproximación que realiza a la obra de H.G. Wells. La tercera exposición es “A arte de Paco Roca”, la cual realiza un recorrido por la obra del valenciano, un multipremiado autor de banda diseñada. Algunos de sus trabajos se elevaron al cine como “Arrugas” (Ignacio Ferreras, 2011), “Memorias de un hombre en pijama” y “El Tesoro del Cisne Negro” (Alejandro Amenábar, 2021). Los miembros de la Asociación Española de Caricaturistas presentarán “The caricature horror exhibition show”, donde los visitantes podrán ver caricaturizados a personajes representativos del cine de terror y ciencia ficción. El argentino Flavio Greco, autor de nuevo del cartel de este año Por último, la quinta muestra de Curtas se trata de “Flavio Greco: Ilustrando o cinema”, que repasará el trabajo del ilustrador argentino artífice de los póster de Curtas 2021 y 2022 (en el de este año se ven robots y androides en el entorno del convento de Vista Alegre y en el centro a María, de “Metrópolis”, y Ava, de “Ex Machina”, llegando a la celebración en un Delorean”. En relación a los primeros invitados confirmados, son Mick Garris (California, USA), Dave Mckean (Inglaterra) y Lone Fleming (Dinamarca).