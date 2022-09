“En ninguna ciudad del mundo necesitamos más del 30% de los viales que tenemos"

“En ninguna ciudad del mundo necesitamos más del 30% de la red viaria que tenemos. Es decir, que nos sobra el 70% de las calles, que deberían convertirse en espacios públicos donde dominen las interacciones humanas y la lectura sensorial de la ciudad”. Son palabras de José Luis Cañavate, asesor del Banco Mundial en intervenciones en cascos históricos y movilidad sostenible y presidente fundador del movimiento “Car Free Cities”, que ayer abrió, junto con Blanca Valdivia, experta en urbanismo y género y miembro de la cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas feministas Col.lectiu Punt 6, el I Congreso sobre a Mobilidade do Futuro “Vaiderúas!” organizado por el Concello de Vilagarcía .

El congreso dura tres días y esta primera jornada se centró en la recuperación de espacios públicos para las personas y la movilidad, especialmente en las grandes ciudades. Cañavate, formado en urbanismo en los años setenta en los Países Bajos y con más de un centenar de proyectos desarrollados en Europa, América y África, fue más allá de las peatonalizaciones y de la necesidad de reducir el parque móvil y por tanto el tráfico. “Rompamos esa visión de que el espacio público es algo a lo que se va; no puede ser esa manchita a la que tengo que ir, sino que tiene que formar parte de nuestra vida. Además, hemos creado lejanía artificial. ¿Por qué no creamos pequeñas ciudades dentro de la ciudad con ratios de 5 a 10 minutos en este caso?”, plantea el experto en movilidad sostenible.

Se refiere a “miniciudades” dentro de la gran urbe en la que los vecinos tengan buena parte de los servicios cerca y no necesiten largos desplazamientos en su vida cotidiana. “Es preferible varios parques pequeños y no uno enorme”, apuntó.

"Debemos cambiarnos las gafas"

Considera prioritario “cambiar la forma de entender el modelo de ciudad y de sociedad”, pues “seguimos hablando de crecimiento y desarrollo de una ciudad como crecimiento físico”, lamentó el urbanista durante el coloquio dirigido por la vilagarciana Erea Hierro. En este sentido, ve completamente desfasados los planes generales de urbanismo (PXOM en Galicia). “No sirven, no tienen en cuenta ritmos y criterios. Necesitarían diecisiete planes complementarios”, advirtió.

También se dirigió a los ayuntamientos en general porque “lo primero que hacen todos es contratar a un ingeniero de tráfico” y “en el 90% de los casos no se tienen en cuenta los trayectos de menos de diez minutos”.

Política proactiva

Cañavate trasladó al auditorio la necesidad de iniciar, aunque no sea a corto plazo, una política proactiva. “Vamos a medir en alcaldes; los niños que hoy tienen diez años en dos alcaldes ya podrán votar. Debemos educar a las generaciones existentes pero también a las siguientes”, aseveró.

"Peatonalizar es una batalla que yo no recomendaría a los alcaldes" José Luis Cañavate - fundador del movimiento "Car Free Cities" y asesor del Banco Mundial en intervenciones en centros históricos y movilidad sostenible

En cuanto a los tipos de movilidad, se mostró partidario de que la comercial “tiene que tener aparcamientos disuasorios dentro del recinto”. “La laboral puede transferirse hacia otros medios de transporte. Al trabajador que le ofreces una alternativa distinta a tener que ir en coche obligatoriamente va a aceptarla”. Y en cuanto a los vecinos de los cascos históricos, “conducen siete veces menos que el resto”. “Peatonalizar es una batalla que yo no recomendaría a los alcaldes” fue su afirmación que más sorprendió al público.

Se refirió a modelos erróneos como el de Granada, donde llegaron a aprobarse concesiones de aparcamientos a setenta años, “algo muy peligroso”, calificó el asesor del Banco Mundial en movilidad sostenible.

Ana Montalbán aboga por suprimir aparcamientos

En el turno de preguntas, la coordinadora de la Red de Ciudades que Caminan, Ana Montalbán (que posteriormente protagonizó una conferencia), abogó por eliminar aparcamiento de la vía pública para reducir el número de coches.

Las mujeres recorren más kilómetros

Por su parte, Blanca Valdivia, originaria de Móstoles (Madrid) pero residente en Barcelona, centró su alocución inicial en movilidad y género, en cómo las desigualdades influyen en el uso y disfrute de las ciudades. De hecho según un estudio realizado en Cataluña, el 57% de las usuarias del transporte público sufrió algún acto de acoso o violencia en los dos últimos años y el 47% no quieren viajar solas en el transporte público.

Según la información de la ciudad condal “extrapolable” a otras urbes, “las mujeres recorren menos distancia en cada desplazamiento (son poligonales, no lineales) pero realizan más kilómetros a lo largo del día”. “Van a llevar al niño al colegio, hacen unos recados, van al trabajo, llevan a los niños a extraescolares…”, ejemplifica Valdivia, que se trasladó de Barcelona a Vilagarcía en tren. “Vivimos en un estado centralista que te obliga a pasar por Madrid para venir a Galicia”, criticó. Añadió su pretensión de visitar a su tía en A Illa de Arousa aprovechando la estancia: “Lo tengo difícil”, admitió en alusión al transporte comarcal.

Algunas de las desigualdades de género en materia de movilidad que mentó esta doctora en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica fueron la feminización de la pobreza, la mayor esperanza de vida de las mujeres pero en peores condiciones (problemas de movilidad) o la carencia de horarios para las actividades de cuidados. En este sentido, alertó de un transporte público que “muchas veces es caro, poco accesible y con horarios que no coinciden con nuestras necesidades”. De hecho es lo que ocurre en Vilagarcía y todo O Salnés, con una red de autobuses deficitaria.

La programación de hoy: infancia con Tonucci y "bicicletada" musical La infancia será el eje temático sobre el que hoy gire el congreso “Vaiderúas!”. La pedagoga asesora de la DGT, Raquel Navas, abrirá la jornada con “Un cambio de mirada” en relación a los hábitos adquiridos y las prácticas recomendables para mejorar la movilidad y la seguridad vial de los niños y niñas. Posteriormente comenzará el debate “A infancia necesita máis rúas” protagonizado por el pensador, psicopedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci (participará por videoconferencia) y por la geógrafa, consultora y experta en dar voz a colectivos menores en la toma de decisiones de la ciudad, Marta Román (presencialmente). Moderará la exconselleira de Vivenda e Solo, profesora y arquitecta, Teresa Táboas. Tras una pausa, a mediodía Paola María y la cofundadora de Stop Accidentes, Jeanne Picard, expondrán el proyecto de los Caminos Escolares de Vilagarcía y acto seguido Verónica Martínez Vázquez, arquitecta y portavoz del movimiento Revuelta Escolar de Madrid, hablará sobre “Las calles necesitan más infancia”. Por la tarde el colegio de A Escardia acogerá el taller de seguridad vial “Á escola sen coche”. Fuera del congreso aunque en el marco de la Semana da Mobilidade, hoy tendrá lugar en el parque de A Xunqueira la “bicicletada musical” a cargo de DJ Reimy. La salida de la marcha cicloturista se adelanta una hora (a las 19.00) para facilitar la asistencia de los niños, que al día siguiente tienen clases.

"Pedagogía sí, pero también políticas públicas que no penalicen a los más pobres"

Valdivia se definió como “mujer, feminista y de clase obrera”. “Soy de Móstoles, un municipio de 300.000 habitantes. Sé que a mucha gente de mi pueblo le gustaría ir a trabajar en bicicleta o en transporte público a la otra punta de Madrid, que es donde está el empleo. Pero tienen que elegir entre gastarse más dinero y dedicar dos horas en lugar de 40 minutos. Es todo un acto de fe cotidiana. Estoy de acuerdo en que hace falta pedagogía, pero también políticas públicas que no penalicen a los más pobres”. “Es cierto que los coches con más años contaminan más, pero en ciudades con varios vuelos privados diarios en helicóptero como es el caso de Barcelona me parece hipócrita empezar a recortar por los de abajo”.

“Es cierto que los coches con más años contaminan más, pero en ciudades con varios vuelos privados diarios en helicóptero como es el caso de Barcelona me parece hipócrita empezar a recortar por los de abajo” Blanca Valdivia - Arquitecta experta en urbanismo y género

Bancos para socializar

Para concluir su intervención, Blanca Valdivia confesó al público su experiencia personal en aras de demostrar la gran importancia de los bancos como elementos de socialización. “Mi padre tiene párkinson y el centro de salud queda a siete minutos de su casa. Mi madre es su persona cuidadora y no tiene coche. No podían hacer ese trayecto caminando porque no había bancos en los que sentarse y hacer una parada. Por tanto tenía que llevarlo una ambulancia al centro de salud, cuando ese recurso podría usarse en alguien que le hiciese falta”.

En relación a las peatonalizaciones, apostó por las calles como “refugios climáticos” con árboles, sombra y agua, y por contemplar excepciones para el tránsito de personas con dependencia, “igual que se hace con la carga y descarga”. Ve apropiado “deslocalizar” las peatonalizaciones y cerrar al tráfico las inmediaciones de todos los colegios de ocho a diez de la mañana.