Eolo mantiene su reinado en Arousa

Un domingo cualquiera por la mañana. Son las 10.00 horas y el viento del “nordés” azota con fuerza la ría de Arousa, pero lo que puede ser una molestia para senderistas o ciclistas es una bendición para los amantes del kitesurf que toman la playa de A Canteira de O Bao, en A Illa, tratando de dominar los caprichos de Eolo. Es habitual que se puedan llegar a juntar hasta una veintena de cometas, navegando en paralelo a las arenas de la playa o en paralelo al puente, captando la atención de todos los que pasan por allí.

Esta imagen tan habitual se repite desde hace años por las condiciones especiales que posee el arenal de A Canteira: lugar de vientos potentes que permiten alcanzar gran velocidad sobre las aguas y punto muy seguro para la navegación, por la cercanía de tierra en todos sus costados. Incluso la zona de O Bao da opciones para los amantes del kitesurf en caso de que el viento predominante sea del sur, algo que aprovechan, desplazándose al cercano arenal con bandera azul y que se encuentra del otro lado del puente. A Canteira está perfectamente reglada, con un cartel informativo para todos los usuarios de cómo navegar, especialmente por la presencia de embarcaciones tradicionales, con las que se comparte espacio.

O Bao no es el único punto de la ría de Arousa atractivo para la navegación sujeto a la cometa del kite. En páginas web como la de kiteboarding Galicia, una de las empresas dedicadas a la iniciación en este deporte en la comarca, hacen una gran descripción de todos los “spots” que se pueden encontrar en la ría de Arousa.

No muy lejos de O Bao se encuentra la playa de As Sinas, en Vilanova de Arousa, lugar que en verano está bastante “desventado” pero es ideal para vientos con componente oeste o noroeste. Cuenta con 800 metros de playa en forma de ensenada navegables aunque en verano tiene la dificultad de ser un arenal demasiado ocupado por bañistas, por lo que las recomendaciones es que se use más en otras épocas del año. Si O Bao destaca por sus condiciones de viento, su principal competencia en la ría de Arousa sería la playa de Mexilloeira, en O Grove. Lugar muy frecuentado por kitesurfistas, fue el primer lugar en contar con señalización para su uso. La playa de Mexilloeira puede utilizarse prácticamente todo el año y en ella se aprovechan los vientos de componente noroeste, norte y noreste. Es ideal para practicar deportes náuticos que necesiten viento para su disfrute, como el propio kite o el windsurf, que disponen de un largo de un kilómetro de longitud.

Compartida por los municipios de O Grove y Sanxenxo, la playa de A Lanzada también es un lugar donde las cometas de kite resultan habituales. El emblemático arenal no suele ser frecuentado por kiters durante el verano tanto por no ofrecer buenas condiciones de navegación y por las presencia masiva de bañistas. Esa circunstancia cambia por completo durante los meses de otoño e invierno, cuando se convierte en un lugar ideal para surfear las olas con el kite. Es el momento en el que reinan los vientos del sur y del oeste, que permiten disfrutar de la velocidad sobre las olas bordeando los más de dos kilómetros de longitud que posee.

En la zona más interior de la ría de Arousa también se puede practicar este deporte. La playa de Bamio de Vilagarcía es un punto habitual cuando los vientos reinantes llegan procedentes del norte o el nordeste. Este punto, además, tiene la particularidad de ser muy válido para aquellas personas que tienen su primer contacto con el mundo del kitesurf, al tratarse de una playa en la que apenas cubre el agua y no existe obstáculo alguno para volar por encima de ella.

A todas ellas acuden de manera habitual deportistas de toda Galica, e incluso, de otras partes de la península, convirtiéndose en un otro atractivo turístico para la ría de Arousa.