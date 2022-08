Alerta: O Grove puede pasar de 9 a 22 campings

Lo hace tras detectar que “se ha disparado la especulación” para ocupar suelo rústico con campings, multiplicándose el precio del metro cuadrado de monte “un 300%”.

Aunque ese no es el mayor problema que detecta y denuncia. A través de FARO DE VIGO quiere comunicar a sus ciudadanos que “la situación está desbordada ya”, advirtiendo de que todo puede empeorar a corto plazo, “hasta saturar el sistema”.

Y es que tiene sobre la mesa una docena de proyectos para la instalación de nuevos campamentos turísticos, a los que se refiere como “micourbanizaciones que agotan nuestros recursos naturales y pueden hacer colapsar todo el funcionamiento municipal, ya que se disparará hasta límites ingestionables el consumo de agua potable y la generación de residuos sólidos urbanos y de aguas fecales”.

“Donde antes se pagaban 6 euros por metro, ahora se ofrecen 30”

Uno de los motivos de preocupación del alcalde es el de la especulación urbanística que ha detectado en los montes mecos, de ahí que llegue a decir que ésta “supera incluso a la existente en suelo urbano”.

Esto sucede porque “la Lei do Solo deja las puertas abiertas a esa especulación en nuestro suelo rústico, de ahí que donde antes se pagaba entre 3 y 6 euros el metro cuadrado ahora se ofrezcan entre 25 y 30”, asegura José Cacabelos.

Motivo por el cual, el máximo mandatario espeta que “no se puede permitir que se especule con nuestro futuro, porque O Grove se sustenta en el medio ambiente, nuestros montes y nuestras playas”.

Es “un atractivo que nos hace únicos y debemos proteger, defender y consolidar, pero no podemos hacerlo si existe un descontrol con las autocaravanas y los campamentos turísticos, ya que si bien son servicios interesantes y necesarios, no pueden tolerarse cuando se supera el punto de equilibrio y nos abocan a un modelo de turismo que no es el que debemos defender para O Grove”.