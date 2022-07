La Festa do Albariño celebra su 70 aniversario

Dos años después de que la pandemia paralizase la actividad festiva, Cambados recupera las Festas do Albariño y lo hace apostando por extender el evento tanto en el tiempo, con más jornadas de celebración, como en el espacio, con actividades repartidas por todo el casco urbano. Así lo reconocieron ayer el alcalde del municipio, Samuel Lago; el edil de Cultura, Tino Cordal; y el presidente del Consello Regulador do Albariño, Juan Gil, en la presentación de unas fiestas que “queremos que sean especiales, no solo por tratarse del 70 aniversario, sino también porque se trata de la primera después de la pandemia, por lo que todos tenemos muchas ganas de disfrutarlas”.

Al igual que en las ediciones anteriores, la fiesta tendrá un marcado carácter profesional, vinculado al vino y a las bodegas, y otro lúdico, con conciertos y todo tipo de actividades, durante un mayor número de días. En lo que respecta a la parte profesional, la principal novedad es el regreso de las casetas al paseo de A Calzada. Serán un total de 42, que albergarán 44 bodegas que representan a las cinco subzonas de Rías Baixas, por lo que se podrán “catar todas las tipologías, desde espumosos a Rías Baixas, pasando por tintos o barricas entre otros”. 38.000 catavinos Juan Gil apunta que “cada vez tenemos más variedades y tipos distintos las cuales se podrán catar en A Calzada a partir del día 3 hasta el domingo”. Los puestos de las bodegas en las casetas se sortearán el próximo jueves. El Consello regulador contará con 38.000 catavinos para la fiesta, que se podrán adquirir en las oficinas del Consello o en las propias casetas. Otra de las cuestiones que organiza el Consello es la cata oficial, que se celebrará durante la semana y en la que van a participar 53 bodegas. Sus vinos serán analizados por 22 catadores especializados. El viernes 5 será la Cata Derradeira y será durante el Xantar cuando se den a conocer las bodegas ganadoras. Otra de las iniciativas que se recupera es el Túnel del Vino, que tendrá lugar en el Salón José Peña y donde estarán representadas 53 bodegas y 178 marcas. La vertiente popular y de ocio de las fiestas corresponde a la Concejalía de Cultura que, este año, ha conseguido que una figura tan importante como Pitusa Vidal Cabanillas lea el pregón de las fiestas el próximo día 29. Nieta del “Poeta da Raza”, ha sido clave para que el legado de Cabanillas pueda visitarse en A Calzada, algo que se ha querido agradecer. Pitusa Vidal cabanillas, nieta del escritor cambadés, será la pregonera de esta edición Ese mismo día comenzarán a funcionar las “foodtrucks” y la jornada culminará con el concierto de Nicky Jam en Fefiñans. El portorriqueño abrirá una serie de conciertos en los que estarán nombres como Susana Seivane, Tanxugueiras, Norat, Amaya o Dorian y que se van a celebrar en la emblemática plaza. A las puertas del consistorio se celebrarán las verbenas hasta el jueves, con la presencia, entre otras, del Combo Dominicano. A partir del viernes, las verbenas se trasladarán a San Tomé, mientras en la plaza del Consistorio se instalará discotecas móviles para animar la fiesta. Durante todas las jornadas habrá “alboradas” y diferentes actividades para los más jóvenes, centralizadas en su mayor parte en las inmediaciones de Torrado. El domingo culminará con el tradicional Xantar, mucho más sobrio y con menos invitados que años anteriores a causa de su elevado coste, y la tirada de fuegos artificiales, los únicos que sonarán en Cambados durante todas las fiestas para respetar a mascotas y a personas con autismo, decisión que se adoptó hace años. Importantes bolsas de estacionamiento

Consciente de los problemas de circulación que se van a originar con el inicio de las fiestas, Samuel Lago explicaba ayer que se van a habilitar hasta ocho bolsas de estacionamiento, con capacidad para 1.500 vehículos. A las tres existentes en estos momentos, el Concello quiere añadir otras cinco por lo que se pondrá estacionar en los espacios habilitados de la avenida de O Salnés, Rúa Nova, avenida de Castrelo, avenida de Vilariño y A Cabana, así como en la Rúa Pacheca. Todos esos estacionamientos serán gratuitos y no estarán vigilados. También se va a reforzar el servicio de la Policía Local para ser prestado las 24 horas del día, con los 14 agentes con los que cuenta Cambados trabajando. Contratar médicos y ambulancias

Los problemas de personal que está sufriendo en Punto de Atención continuada de Cambados pueden convertirse en un verdadero handicap para la fiesta. Desde la Consellería de Sanidade solo se garantiza uno o dos médicos en el PAC, cuando en 2019 “eran tres enfermeras y tres médicos”, explica Cordal. La preocupación porque el PAC pueda quedar desatendido ha llevado al Concello a valorar la posibilidad de contratar una ambulancia y varios médicos para que puedan atender cualquier urgencia que pueda registrarse. “Estamos hablando de que durante esos días vamos a tener miles de personas en Cambados, y no podemos dejarlos sin atención sanitaria de urgencia”.