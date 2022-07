Reglamento y polémica para el albergue de Vilanova

Instalado en el edificio Multiusos de Vilanova, el albergue destinado a uso de los peregrinos de la Variante Espiritual cuenta desde ayer con un reglamento en el que se define la actividad y su utilización tanto por parte de la futura concesionaria como de los peregrinos que se alojen en su interior. Este reglamento era un compromiso del grupo de gobierno después de que la Asociación de Amigos do Camiño Portugués decidiese abandonar su gestión tras finalizar el convenio firmado con el Concello de Vilanova. La intención del Concello ahora es sacarlo a concurso para que pueda ser gestionado por una concesionaria, prestando un servicio que el grupo de gobierno considera muy necesario debido a la gran cantidad de peregrinos que se acercan al municipio a través de la Variante Espiritual o del proyecto Mar de Santiago.

Sin embargo, los grupos de la oposición cuestionan todo el proceso anterior a la redacción del documento al considerar que esas instalaciones funcionaron durante varios meses (entre la marcha de Amigos do Camiño y la aprobación de este reglamento) “de forma ilegal” así como su ausencia dentro de la Rede Pública de Albergues do Camiño de la Xunta, por lo que “no puede ser considerado como un albergue para peregrinos”.

Para la edil de Gañemos Vilanova, Elena Cores, la redacción de este reglamento viene dada por “la denuncia que, en su momento, presentamos ante Fiscalía, porque aunque se archivase, no puede escapar el dinero que se ingresa a través del albergue a la fiscalización de Intervención. Cores califica el reglamento de muy limitado ya que “no indica qué tipo de ingresos y gastos tiene, no se sabe nada de las cuentas anteriores y no existe una previsión del personal que es necesario para gestionarlo en caso de que el Concello tuviese que hacerse cargo del mismo”. Además, en el reglamento se señala que el albergue estará abierto durante once meses al año, cuando “no va a haber peregrinos durante todo ese tiempo”. También insta al Concello a que gestione su integración en la Rede Pública de Albergues de Peregrinos, porque no está en estos momentos, e incluso “desconocemos si cumple con los requisitos mínimos que debe tener un albergue normal”.

El edil del PSOE, Javier Dios, recuerda que “hasta ahora, el albergue ha estado ilegal desde que se fue la Asociación do Camiño Portugués, por eso no les ha quedado otra que hacer un reglamento”. Incide en que las instalaciones estuvieron abiertas “sin que se supiese a donde iba a parar el dinero que se le cobraba a los peregrinos”.

Otro punto polémico en el pleno de ayer fue la modificación del régimen de dedicaciones exclusivas, retirando esta a Nuria Morgade, que pasa a ser sustituida por Eliana Vidal Freire, que contará con una asignación económica anual de 30.000 euros, de la que disfrutaba anteriormente su compañera. Para los grupos de la oposición se mantiene “el derroche de dinero público y el pago de favores, ya que las arcas municipales, en una situación muy complicada, podrían ahorrarse este gasto”.