Cuando A Illa se convirtió en "República sideral"

Octubre de 1934. Un grupo de vecinos de A Illa se deja llevar por la efusividad revolucionaria y, de madrugada en un bar de O Nicho, decide declarar la independencia del pequeño municipio arousano, creando un gobierno provisional. Aquello, que arrancaba con una situación cómica, acabaría en tragedia no muchos años después. Esa historia cautivó desde el inicio a María Esther Fernández Carrodeaguas, una rianxeira que, aprovechando el encierro de la pandemia, decidió convertir la historia en un trabajo teatral para títeres. Así nació “República sideral”, un libro que resultó premiado en la XIV edición del Barriga Verde, un reconocimiento a este tipo de teatro. Como toda obra de teatro, el objetivo es encontrar quien la represente, y Fernández se ha encontrado con el apoyo de la compañía Airiños, a la que ella misma perteneció en un pasado no tan lejano. La representación tendrá ciertas particularidades, ya que no serán títeres los protagonistas, sino personas de carne y hueso.

La obra se estrenará a finales de septiembre en Rianxo y tanto su autora como la compañía esperan poder presentarse en A Illa en un breve espacio de tiempo, para rendir homenaje a aquellos hombres que protagonizaron una de las páginas de la historia del pequeño municipio. La obra se representará en Rianxo en septiembre y espera llegar a A Illa pocas semanas después La autora reconoce que desde que conoció la historia “siempre quise hacer una pequeña pieza sobre ella, además coincidía en ese momento con la declaración de independencia de Catalunya y daba la sensación de que podía existir cierto paralelismo con aquella situación”. Así, diseñó una pieza con doble lectura, por un lado, para los más pequeños a los que atraería el aspecto lúdico de los títeres, mientras por el otro se encontraba el mensaje a los padres de ver la verdad de lo ocurrido, que lo que comenzó como una pequeña broma de bar acabó convertido en una tragedia para muchos de sus participantes. Esa doble lectura está abierta a generar un diálogo intergeneracional. A pesar del fondo dramático que esconde la historia, no faltan la sátira hacia personajes históricos e ideologías, como el propio franquismo, convertido en “Franguismo en la obra”. Amantia Coello, directora de la obra, a punta que, aunque habrá guiños al teatro de títeres, será una representación de teatro en el que van a participar nueve mujeres representando a hombres. Cinco de los integrantes de aquel grupo que se reunía en la taberna do Nicho serán los protagonistas de esta historia que “busca una estética que se escape del realismo, aun siendo conscientes de la realidad tan cruda que cuenta, la intención es respetar la idea satírica del libro, creando una estética bastante fantástica, como si fuese un mal sueño, que es lo que nos gustaría a todos que fuese”. Tanto Coello como Fernández estuvieron recientemente en A Illa documentándose sobre la historia, aprovechando el “roteiro” que realizaron los autores de “Papel de Estraza”, Juan Luciano Otero y Fernando Salgado. El primero de ellos fue el que más datos les facilitó al ser descendiente del propietario de la taberna en la que se gestó la independencia de A Illa. Visita teatralizada al Centro de Interpretación de la Conserva

Mucho antes de la llegada de “República Sideral”a A Illa, la Escola Municipal de Teatro del municipio se encargará de realizar una performance para dar a conocer los estrechos vínculos que el pequeño Concello guarda con la conserva. El próximo sábado, a partir de las 18.00 horas, los miembros de la Escola darán inicio en el Peirao de Pau una visita teatralizada guiada en la que explicarán a los asistentes como ocurrió la revolución industrial en A Illa, gracias a la puesta en marcha de la primera fábrica de conservas de Galicia, la de la familia Goday. El recorrido incluirá el Peirao de Pau, el Centro de Interpretación da Conserva y las viviendas modernistas de la calle Marqués de Bradomín, recientemente inauguradas tras muchos años de espera En esta iniciativa colaboran la asociación cultural e deportiva Dorna y el propio Concello de A Illa y la inscripción es totalmente gratuita, aunque debe realizarse previamente.