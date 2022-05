El campo de golf mantiene el rumbo con nueva gestora

Un conflicto laboral con trasfondo político ha llevado al presidente del Padroado Campo de Golf de Meis, José Ramón Vidal, a presentar su dimisión al frente del mismo, un cargo que pasará ahora a manos de la alcaldesa, Marta Giráldez. Así lo explicaron ayer ambos ediles del Concello de Meis en una comparecencia pública en la que, además de lamentar lo sucedido, ensalzaron y destacaron la labor que se ha realizado en los últimos tres años, con Vidal al frente de la entidad.

La alcaldesa de Meis ensalzó la labor de su compañero en el Padroado, sobre todo, porque “presidir una entidad con importantes desaveniencias internas, como las que había cuando llegó, no es una tarea fácil”, pero se optó por tomar esta decisión después de que los trabajadores, 17 en total, presentasen un escrito en el que pedían un incremento del IPC en sus salarios. Ese escrito iba acompañado de otro, firmado por el 60% de la plantilla, en el que se le pedía la dimisión a Vidal. Tan solo media hora después de ser presentado en el Concello el escrito de los trabajadores, el BNG presentaba una moción en iguales términos para analizarla en la sesión plenaria de hoy, lo que ha llevado a Vidal a considerar que “esto tiene unas profundas connotaciones políticas”. Aunque varios trabajadores han mostrado su interés por desvincularse de la petición de cese, Vidal decidió presentarla porque “realmente estoy agotado, porque me he visto solo en los últimos tiempos”, como ocurrió en una reciente negociación con la Federación de Golf, donde “la persona que debía apoyarme, el director de administración, no lo hizo, y entiendo que es una de las personas que podría estar detrás de todo este movimiento”.

Ante esta situación, y tras analizarlo con el resto de integrantes del grupo de gobierno, Vidal decidió dar un paso atrás y Giráldez asumir lo que antes había delegado. Uno de los primeros pasos que va a dar es el de reunirse con los trabajadores que firman el escrito para conocer cuáles son sus demandas. La reivindicación salarial está pendiente de la mesa de negociación y en las críticas a su compañero, Giráldez recuerda que su formación fue clave en la resolución de otro conflicto laboral en el campo de Meis. Además, destacó la enorme labor de Vidal, un trabajo que ha conseguido “frenar la caída libre del campo”.

Un balance que consideran “muy positivo”

Los tres años de Vidal al frente del Padroado del Campo de Golf son considerados por Marta Giráldez como “muy positivos, porque se ha implicado en resucitar las instalaciones y darles un impulso muy importante”, un empujón al que la alcaldesa pretende dar continuidad en el próximo año, hasta la celebración de las elecciones. A pesar de tener que lidiar con una pandemia, Vidal puso en marcha una serie de iniciativas que han sido claves para el resurgir del campo. Así, negoció la llegada de nuevos torneos y promovió la contratación de dos puestos técnicos a través de un concurso público y abierto, algo que hasta ese momento nunca había ocurrido. También alcanzó un acuerdo con el personal de recepción para que mejorasen sus condiciones de conciliación. Otra de las apuestas, la de mejorar las instalaciones, dio inicio con la adquisición de material de mantenimiento por valor de 70.000 euros, renovando muchas de las máquinas que se utilizaban en el campo de golf, ya que “las que había eran chatarra”. Además, consiguió sanear la entidad, eliminando una deuda de 200.000 euros con la Federación de Golf, que le condonó la mitad de la misma. Entre los proyectos que se han puesto en marcha o estaban pendientes destaca el de bautizar las calles con el nombre de conserveras y bodegas, o el de denominar los lagos con el nombre Mexillón de Galicia. También cuenta con el respaldo del GDR para mejorar los vestuarios, la accesibilidad para discapacitados, la terraza, construir un garaje para buggies y una zona cubierta para la escuela de golf.