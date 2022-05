En Valga ya vivieron su propia fiesta de Eurovisión

Dicen en Valga que su Auditorio nada tuvo que envidiar ayer al Pala Alpitour de Turín, donde esta noche se conocerá al ganador de Eurovisión 2022.

Y es que lo vivido ayer, con presentación a cargo de Adrián Baloira y Antía Piñeiro, director y secretaria del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Valga, fue un espectáculo de altura.

Era la tercera edición del Festivalga Eurovisión, que nació en 2020, “para ayudar a soportar los momentos más duros del confinamiento” a causa del estado de alarma derivado del COVID.

Un evento plenamente consolidado ya, como queda patente después de que batiera su récord de participación, al reunir a 31 concursantes. Es decir, vídeos imitando actuaciones de Eurovisión, el Eurojunior o de la preselección desarrollada para el primero de esos festivales, el Benidorm Fest.

Padrón, Teo, Rianxo, Ames, Ribadumia, Ponteceso y Vigo

Participaron centros de enseñanza y familias tanto de Valga como de Padrón, Teo, Rianxo, Ames, Ribadumia, Ponteceso o Vigo, entre otros lugares. Incluida una valguesa de 99 años de edad.

No faltaron las actuaciones inspiradas en Tanxugueiras y Lucía Pérez, as como en Geno Machado, de Operación Triunfo.

Como siempre, las actuaciones se fueron dando a conocer a través de las redes sociales del CRA de Valga, abriéndose así un periodo de votación popular, cuyo resultado se sumó al fallo de un jurado profesional formado por el profesorado de las escuelas rurales.

Lo que se hizo en la gala celebrada ayer fue ofrecer actuaciones en directo, a cargo del alumnado del CRA, tal y como indican desde el Concello, que colaboró con el CRA en la organización del festival y la gala, en la que estuvo representado por los ediles de Educación, Carmen Gómez, y de Cultura, Pedro Calvo.

Así las cosas, detallan desde la Administración local, la escuela de Campaña interpretó “Antes muerta que sencilla”, que gañó del Eurojunior en 2004, mientras que los alumnos de Chenlo representaron “Canta y sé feliz” de Peret (España, 1974), y los de Ferreirós imitaron a Lucía Pérez, con el tema “Que me quiten lo bailao” (España, 2011).

Asimismo, “subieron al escenario los alumnos de la escuela do Forno, para poner en escena ‘Wild dances’ (Ucrania, 2004); y los de Vilarello cantaron y bailaron ‘Toy’ (Israel, 2018), para completarse las actuaciones con los niños de Xanza y el tema ‘Pirates of the sea’ (Letonia, 2008)”.

Los ganadores

Finalmente se dio a conocer la identidad de los ganadores, como Mauro Agrasar Losas, con “Ay, Mama” (Benidorm Fest, 2022), y Noel Jamardo Castro, con “Bailar Pegados” (España, 1991), quienes empataron al frente de la categoría infantil individual, situándose la escuela de Pazos, de CRA Nosa Señora do Faro de Ponteceso, como mejor grupo infantil, interpretando “Terra” (Benidorm Fest, 2022).

En categoría juvenil el premio fue para Lía Rodríguez Santiago, con “Chiqui, Chiqui” (España, 2008), y en la reservada al personal docente se impusieron la Escola Infantil Municipal de Valga, con “Antes muerta que sencilla” (Eurojunior, 2004), y el CRA de Rianxo, con “Europe’s living a celebration” (España, 2002).

Dos familias ganadoras

Asimismo, se distinguió a dos familias ganadoras en esta categoría, como fueron la de Zeltia Romero López y la Martiño Pardal Cotón, que en ambos casos escogieron “Ay, Mama” (Benidorm Fest, 2022).

Se completó la relación con una mención especial para el CODI de Valga, que actuó con “Quién maneja mi barca” (España, 1983).

Por cierto, que los vídeos aún pueden verse en las redes sociales del CRA de Valga (Facebook, Instagram y Youtube).