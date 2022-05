El Bloque de Meis garantiza que habrá centro de salud nuevo, pero no que sea en la Casa de Parga

El concejal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Meis ofreció ayer una conferencia de prensa, en la que explicó la postura de su partido en relación con la polémica de los terrenos del centro de salud. Xoán Manuel Vázquez Sevillano avanzó que está dispuesto a aceptar la propuesta del gobierno municipal de que se edifique en la finca de la Casa de Parga, pero pone una serie de condiciones. Y una de ellas es que se abra la puerta a otros posibles terrenos, para que los técnicos de la Xunta escojan el mejor.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, ha convocado para el martes a las 21.00 horas un pleno extraordinario, en el que se abordará este asunto. El voto del BNG es decisivo, puesto que PSOE y PP están empatados a concejales. En consecuencia, Vázquez tiene la potestad de deshacer un hipotético empate en la votación. Sobre esto, el edil nacionalista ya ha avanzado el sentido de su voto.

Así, sostiene que no apoyará la propuesta de la Alcaldía tal y como está redactada, y que solicitará la inclusión de una enmienda, con un texto diferente. Si el gobierno socialista acepta dicha modificación, el BNG votará a favor. Esto supondrá su apoyo a la Casa de Parga como posible ubicación del futuro ambulatorio, pero no será un cheque en blanco. Xoán Manuel Vázquez explica que tal y como está redactado el punto en la orden del día, la alcaldesa solicitará el apoyo político al protocolo que ella firmó a finales de abril con el conselleiro de Sanidade para ubicar el centro médico en la Casa de Parga. Pero el edil del BNG argumenta que él no va a apoyar esa propuesta, tal y como está redactada, puesto que el protocolo al que alude la alcaldesa, “ha sido paralizado por la Xunta”, tal y como indica la carta que el conselleiro remitió hace una semana al Concello de Meis.

En consecuencia, el BNG pedirá a la regidora que demuestre con documentos oficiales que dicha paralización del protocolo ha quedado sin efecto. Si es así, apoyará la propuesta de acuerdo que figura en la orden del día. Pero si Giráldez no puede mostrar ese documento, los nacionalistas plantearán una enmienda con tres puntos.

El primero indica que, en efecto, el centro de salud se construirá en terrenos de la finca de Parga. El segundo punto de la transacción del BNG insta al gobierno local a iniciar las negociaciones con los propietarios del terreno y con la Xunta de Galicia. Y, finalmente, reclama en un tercer apartado que se solicite una reunión con la Consellería de Sanidade, a la que deberán acudir los portavoces de los tres partidos políticos de la corporación de Meis. “Esto no puede ser un acuerdo del PSOE de Meis con el conselleiro, sino que tiene que ser un acuerdo de todos los vecinos”.

También apunta que el BNG solo persigue lo mejor para los vecinos, y que de hecho presentó la misma enmienda cuando el PP registró su moción a favor de la parcela de A Rochela.

Xoán Manuel Vázquez lamentó el tono mostrado hacia él por Marta Giráldez en su conferencia de prensa del jueves, y aseguró quedar sorprendido, puesto que el día anterior había manifestado públicamente su disposición a respaldar la opción de la Casa de Parga, pero no quiso responder del mismo modo.

Eso sí, dijo que, “Meis va a tener centro de salud sí o sí, porque lo garantiza el BNG, pero lo que no podemos garantizar es su ubicación”. Porque, en este sentido, cree que lo mejor es que los técnicos de la Xunta sean los que determinen cuál es la mejor ubicación posible.