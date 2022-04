Una vida saludable en el ocaso de la misma

El programa Sempre Xoven se desarrolla durante toda la semana, asentándose cada día en las casas da cultura de una parroquia diferente. Allí, hasta veinte usuarios disfrutan de actividades prácticamente diseñadas a medida para cada uno, ya que antes de su ingreso en el programa se les realiza una evaluación para valorar el grado de deterioro que sufre con el fin de diseñar contenidos con los que trabajar. Una vez admitidos, las actividades que se diseñan van desde gimnasia a estimulación cognitiva para impulsar el envejecimiento activo.

Una de las personas que puso en marcha este servicio en Vilanova fue Mónica Novás, técnica del Centro de Información á Muller (CIM) de la Mancomunidade, que incide en que “el programa está pensado como una especie de conciliación dirigida a personas dependientes que están a cargo de las familias, se trata de darles un momento de respiro y de frenar al máximo posible deterioros cognitivos o físicos.

El programa cuenta con un buen número de profesionales para atender a las personas mayores, entre los que se encuentran psicólogas, educadoras familiares y graduadas sociales en la especialidad de Igualdade. El programa, por el momento, se desarrolla en Vilanova de Arousa, pero no se descarta que, en el futuro, sea copiado en otros municipios de la comarca de O Salnés por los buenos resultados que ofrece y por la alta valoración de las familias usuarias del servicio.

Novás reconoce que el servicio ha despertado un gran interés en las familias de Vilanova, donde “muchos usuarios quieren una continuidad, e incluso, que se amplíe el número de usuarios y de días en los que se celebra. “Son casi un centenar de personas que las que se están beneficiando del programa, casi todos con más de 65 años de edad, aunque se puede valorar la posibilidad de incluir a una persona menor dependiendo del grado de dependencia que tenga”. Insiste en que las familias son las primeras en notar el grado de satisfacción de los usuarios, sobre todo por el estado de ánimo de los mayores. “Socialmente y a nivel mental es muy positivo que puedan interactuar con otras personas, y mejor si son de la misma parroquia”, explica Novás.

Durante las horas en las que se encuentran en las dependencias de las casas da cultura, los usuarios practican juegos de lógica y cuentan con terapia ocupacional dirigida a la prevención y recuperación de habilidades básicas para la vida diaria.

Otra de las iniciativas que se ha puesto en marcha en Vilanova centrada en las personas mayores y en el envejecimiento activo son las Casas do Maior. Bajo la tutela de la Consellería de Política Social, el Concello de Vilanova ha puesto en marcha o tiene previsto abrir cuatro de estas instalaciones en las parroquias de Baión, Tremeodo, Corón y San Miguel.

Estas casas, para las que se han aprovechado las antiguas viviendas de profesores o colegios ya desafectados son unos espacios destinados a los mayores, dotados de sala de estar, cocina, comedor y baños adaptados, que permanecerán abiertos de 8.00 a 16.00 horas. El servicio es totalmente gratuito y hay veinte plazas disponibles distribuidas en cuatro centros, que se podrán ampliar en el futuro si hubiera demanda. En cada una de las casas hay cinco plazas que, en las que ya han abierto sus puertas, como la de Corón, ya están ocupadas.

El único requisito para poder hacer uso de este servicio es ser mayor de sesenta años e inscribirse a través del departamento de Servizos Sociais del Concello o en los propios centros, que están abiertos para ser visitados por todo aquel que lo solicite.

Una de las ventajas de este servicio es que queda al lado de casa, en cada parroquia y el Concello facilita el transporte a aquellos usuarios que tengan dificultades para desplazarse por sus propios medios.

El ejemplo de voluntariado que ofrece O Castro con las personas mayores





No todas las actividades tendentes a facilitar el envejecimiento activo las desarrolla el Concello de Vilanova. En la parroquia de Baión, desde hace más de un lustro, la Asociación O Castro de Baión ha puesto en marcha un programa para interactuar con personas mayores, incluido dentro de su unidad de voluntariado. En estos momentos, esta iniciativa cuenta con 23 usuarios que acuden a la casa da cultura para relacionarse y tener un contacto social con personas de otras generaciones integradas en la unidad de voluntariado. A las actividades acuden personas de toda Vilanova, pero también de otros municipios limítrofes, con los que O Castro guarda una importante relación. La pandemia no fue benévola con esta iniciativa social y obligó a la asociación a buscar alternativas que permitiesen mantener el contacto con los mayores. Esas dificultades se intentaron paliar a través de tablets y conexiones a internet, un método que, aunque positivo, no es lo mismo que las relaciones presenciales. Estas se han retomado en la casa da cultura. El colectivo organizará el XXXI Encontro de Maiores de Galicia, que se celebrará el próximo 11 de junio. Este evento es uno de los más importantes que organiza la entidad, y se vio suspendido a causa de la pandemia durante dos años. En este encuentro, que cuenta con la colaboración de Política Social y del Concello de Vilanova, participarán personas mayores y colectivos de toda Galicia. O Castro también mantiene el contacto intergeneracional con iniciativas como la Mostra de Oficios, Costumes e Xogos Populares.