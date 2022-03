El concejal de Facenda de Cambados, Xurxo Charlín, responde a las críticas del BNG sobre el coste de la Aldea do Nadal de Fefiñáns y de la programación navideña, indicando que “es una época muy importante de ventas para la hostelería y el comercio, y son sectores que necesitan el apoyo del Ayuntamiento para atraer gente al pueblo”.

Recuerda que, “estamos compitiendo contra otros ayuntamientos que también programan actividades para atraer visitas”, y cita a modo de ejemplo el de Sanxenxo, que invirtió solo en alumbrado 118.000 euros, “más que todas las actividades de Navidad de Cambados”.

Añade que el coste de la Aldea do Nadal fue mayor que en 2021 porque Cambados no tuvo taller de empleo, y que el Ayuntamiento no organizó ludoteca porque lo hizo una asociación de padres de alumnos.