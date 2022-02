Las "aguilas marinas", depredadoras del marisco, tienen los días contados

Se ha convertido en uno de las principales amenazas de los bancos marisqueros de la ría de Arousa. Las “ouxas” o águilas marinas (Myliobatis aquila), llevan una década causando graves pérdidas a los mariscadores ya que uno de sus principales sustentos es el marisco que se cultiva en los bancos libres o en los parques de cultivo. Sin depredador natural en el interior de la ría (tan solo es atacada por orcas) y sin valor comercial para su pesca, la cantidad de individuos se ha ido multiplicando exponencialmente en la última década, convirtiéndose en un gran problema.

Esa circunstancia puede cambiar ahora. Hasta este momento, la captura de “ouxas” entraba dentro de los cupos fijados por la Unión Europea para la pesca de la raya, lo que limitaba una actuación sobre esta especie que las cofradías vienen demandando a Mar desde hace muchos años.

“Son una auténtica plaga que amenaza la producción”

Ahora, al ser excluida de las cuotas de Europa, Mar ha comenzado a replantearse las actuaciones y a trabajar con este nuevo escenario, siempre teniendo en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio natural. Para ello, los técnicos de la Consellería están elaborando un informe al respecto que se les dará a conocer a las cofradías en su momento.

Mientras, estas siguen manteniendo una velada lucha con una especie que causa problemas “incluso más graves que el furtivismo en lo que a pérdidas económicas se refiere”. Quien así habla es el patrón mayor de Carril y presidente de los parquistas, José Luis Villanueva. En esa cofradía, la presencia de “ouxas” es un mal endémico que se remonta a más de dos décadas, cuando comenzaron a denunciar el daño que provocaban en los parques de cultivo.

La propia cofradía carrilexa tiene un estudio sobre el impacto que provocan las ouxas en los parques de cultivo donde “causan verdaderos desastres, porque nuestra actividad tiene un importante efecto llamada para esta especie, ya que disponen de una gran cantidad de alimento en un espacio muy pequeño”. Sin depredadores en el interior de la ría y sin ningún interés comercial para impulsar su pesca, “la ría de Arousa es un auténtico paraíso para ellas, por lo que sus estancias en el interior de la misma son cada vez más largas”.

"Son capaces de devorar ostras pese a la dureza de su concha" José Luis Villanueva - Patrón de Carril

Villanueva incluso apunta a que no solo causan estragos en los bancos marisqueros, sino que incluso llegan a atacar la producción de mejillón y de ostra en las bateas. “No son su sustento más apetitoso, pero en caso de ser necesario, son capaces de devorar ostras pese a la dureza de su concha”, explica.

La situación que viven en Carril, especialmente durante el verano, ha llevado a la cofradía a reclamar acciones urgentes desde la Consellería do Mar porque “son un verdadero problema”.

“Causa muchos problemas económicos, más que el furtivismo”

Otro de los puntos donde han provocado daños es en A Illa. El patrón mayor, Juan José Rial Millán, reconoce que “ya tenemos un importante temor a la llegada del mes de mayo, hasta septiembre, cuando la actividad de las ouxas se incrementa y, si entran en un banco marisquero, se lo llevan todo por delante”. Un ejemplo de la efectividad de las ouxas se puede observar ”caminando por el puente, ves las manchas blancas que deja su aleteo para capturar el marisco”. Es cierto que, en una playa como O Bao, muy pedregosa, “les cuesta más arrasar con los bancos marisqueros, pero hemos tenido problemas en Con Serrado o Xastelas, donde han acabado con importantes zonas de marisco, porque comen las almejas como si fuesen pipas”.

“Han llegado a herir de gravedad a nuestros buceadores”

Además, también se han convertido en un peligro para los submarinistas que “tienen que escapar de ellas porque ya tuvimos varios sustos debido a que en la cola, tienen un pincho con veneno que utilizan para defenderse y varios de nuestros buceadores han acabado en el hospital por ello”.

"Ves las manchas blancas que deja su aleteo para capturar el marisco" Juan José Rial - Patrón de A Illa

María José Vales, patrona mayor de Vilanova, habla directamente de “una auténtica plaga que amenaza nuestra producción”. En este pósito han visto como un banco marisquero del sector de a flote, situado en As Sinas, era “arrasado por completo, no queda ni una sola almeja y lo peor es que no se pueden controlar, por lo que hoy destruyen una cofradía, mañana le toca a otra y así llevamos ya mucho tiempo sin encontrar soluciones”.

"No queda ni una sola almeja y lo peor es que no se pueden controlar" María José Vales - Patrona de Vilanova

Vales asegura que los mariscadores se han llegado a encontrar con “ouxas de más de dos metros, ejemplares gigantescos que se acercan incluso a los bancos de a pie cuando la marea está llena, causándonos un gran estropicio”. La vilanovesa pide a la Consellería do Mar que actúe lo antes posible porque “está en juego el futuro de muchos bancos marisqueros si no encontramos algo que permita frenarlas”.