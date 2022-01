La pérdida de una subvención une a toda la oposición contra el gobierno de Ribadumia

Los tres grupos de la oposición de Ribadumia (PP, PSOE y Somos Ribadumia) han vuelto a unir fuerzas para forzar al grupo de gobierno a dar explicaciones sobre un proyecto un tanto controvertido que se pretendía llevar a cabo en Barrantes y que se ha quedado sin subvenciones, tanto del plan Ágora como del Reacpon. Las tres formaciones han reclamado un pleno extraordinario para que el alcalde, David Castro, dé explicaciones sobre la actuación urbanística en el entorno del CPI Xulia Becerra Malvar y las modificaciones técnicas y presupuestarias que se llevaron a cabo sin informar “ni a los vecinos ni a la oposición”.

Para las tres formaciones políticas, los hechos son “de máxima gravedad, no solo por mentir o secuestrar documentación, sino también por el planteamiento de la actuación, abandonando el proyecto original comprometido con los vecinos de Barrantes y tratando de imponérselo al Umia y a la comunidad educativa, al mismo tiempo que se ocultaba a la opinión pública”. Esa forma de actuar, entienden las tres formaciones, ha tenido consecuencias como la “pérdida de 529.000 euros en inversiones por gestionar de forma nefasta el proceso de solicitar las líneas de ayudas y por no resolver problemas fácilmente solucionables”. Los grupos de la oposición solicitaron explicaciones al regidor pero “sol ose aportaron evasivas” por eso han optado por forzar este pleno “ante la desidia de David Castro y su tacticismo político para no dar explicaciones cuando se le requieren”.

En ese pleno también van a exigir una serie de cuestiones que sirvan para mejorar la calidad democrática en la vida política del municipio. Así, instan al grupo de gobierno a mejorar “los mecanismos democráticos y comunicativos con la oposición, colectivos sociales y con la ciudadanía”, además de que “se dé traslado de cualquier proyecto que el gobierno quiera llevar a cabo, o cualquier posibilidad de desarrollar acciones de importancia a las comisiones informativas, a la junta de portavoces o a la correspondiente mesa de trabajo”.

También instan a Castro a “favorecer, a través de los mecanismos democráticos establecidos la participación de todos los ediles de la corporación en el desarrollo de los proyectos de importancia para el conjunto de la ciudadanía, estableciendo espacios y tiempos de consulta de los mismos y sometiéndolos a la valoración del pleno antes de llevarlos a cabo o de disponer de partidas presupuestarias”.