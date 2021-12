Los meañeses cumplen con la tradición de los villancicos

Ofrecieron un repertorio con tres villancicos por agrupación. Así participaron los integrantes de los coros parroquiales Santa Eulalia de Xil, Polifónica Santa Eulalia de Dena, San Xoán Bautista de Meaño y San Miguel de Lores.

Una coral, esta de Lores, que, con su treintena de coristas y reconocida como el referente meañés en esta categoría, deleitó al público arrancando algunos de los aplausos más cálidos de la tarde. Bajo la dirección de la meañesa Josefa Dorado Soto, el coro de Lores ofreció villancico popular catalán “Fun, fun, fun”, seguido de “Angel’s Carol”, del británico John Rutter, y el festivo “Merry Christmas Polka” de Jim Reeves.

Preguntada por la presentadora Rocío Rodríguez al inicio de la actuación sobre el escenario, Josefa Dorado defendía la importancia de “dar valor a la música coral y ponerla en su lugar”. Un propósito que, reconocía a FARO DE VIGO, pasa por “darle identidad propia, no supeditarla a la música de orquesta o bandas, como es este caso, pues nosotros reivindicamos nuestro propio espacio, y el aire libre no es el marco para ello”.

Una reivindicación de marco y formato coral propio para un concierto navideño de coros que viene siendo una reivindicación de años por parte de las directoras de las agrupaciones (que todas eran mujeres), ávidas de un espacio idóneo que aleje la música coral del cliché de “género menor”.

Josefa Dorado tuvo también sus palabras para el recuerdo: “Este año -apunta- hemos perdido a dos de nuestros coristas, Luis con 68 años y Elba con 48, que se los llevó el cáncer, para ellos nuestro recuerdo y nuestro homenaje sentido con esta actuación”.

El turno de agrupaciones corales lo cerró el Coro de la Escuela de Música Municipal de Meaño, bajo la dirección de la soprano vilagarciana Marina Penas, formación que, como cada año, fue una de las debilidades del público, que premió a la formación con otra de sus ovaciones.

El relevo de los coros lo tomaron las Bandas Infantil y Xuvenil de la Banda Unión Musical de Meaño, la BUMM sénior, las tres bajo la dirección de maestro Diego Javier Lorente. La primera interpretó la marcha Wasaah” además de las piezas “Cachi-cha-cha-chá” y el tradicional “Campana sobre campana navideño”. Mientras, la Banda Xuvenil ofreció las piezas “Mistic Legacy” de Larry Clark”, “Celtic Air an Dance Michael Sweeney”, Michael Sweeney “The Rainbow Connection” de Paul Williams y “A Christmas Wish English Tradicional”. Y, finalmente la BUMM, interpretó “Dum Spiro Spero” de Chris Pilsner, “Curtain Up!” Alfreed Reed y el “Dashing Through the snow”, con arreglos de Richard L. Saucedo. Y, como colofón, para compensar el frío concello y banda ofrecieron al final del festival la degustación de un chocolate caliente con churros para coristas y músicos, que una churrería contratada al efecto servía a pie de plaza y fuera de la carpa