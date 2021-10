La Xunta centra en saneamiento y puertos sus inversiones en O Salnés para el próximo año

Los proyectos de saneamiento y depuración de aguas residuales, así como las obras en los puertos centran el borrador de los Presupuestos de 2022 de la Xunta de Galicia en lo que respecta a la comarca de O Salnés. A la comarca arousana le corresponden inversiones ya identificadas por un montante que ronda los 12 millones de euros, aunque es probable que haya más financiación en partidas que figuran con nombres genéricos.

Algunas de las inversiones más elevadas que aparecen son las mejoras en el saneamiento y la depuración en Vilanova (2,5 millones de euros); en Vilagarcía (1,6 millones); y en la depuradora de Tragove (1,4 millones). También es muy cuantiosa la aportación para un parque empresarial en Pontecesures (algo más de cuatro millones y medio de euros); y hay 770.000 euros para la unidad de esterilización del Hospital do Salnés, lo que permitirá ampliar la capacidad quirúrgica del centro sanitario.

También se contemplan inversiones en las lonjas de Cambados y O Grove (con partidas de 200.000 y 150.000 euros, respectivamente), así como en el de Sanxenxo.

Pero en los presupuestos tan importante es lo que aparece en ellos como lo que no está. Y en este sentido, la Xunta obvia un año más algunas de las principales reivindicaciones de la comarca arousana. Así, no aparecen por ningún lado ni la autovía de Pontevedra a Vilagarcía ni la de Sanxenxo a O Grove. Tampoco hay dinero para el nuevo centro de salud de Vilagarcía, ni para la ampliación de la depuradora de agua potable de la Mancomunidade. Del mismo modo, la Xunta aparca un ejercicio más el cambio de la tubería de abastecimiento a O Grove, que cada año que pasa está más deteriorada por la salinidad del agua de O Bao.

Principales inversiones

Las inversiones más cuantiosas son las de saneamiento. A las ya citadas en Vilanova, Vilagarcía y la EDAR de Cambados (que es un servicio mancomunado, del que se benefician varios concellos), hay que sumar otras actuaciones largamente esperadas, como la mejora del bombeo y el colector de Cabanelas (511.000 euros). También hay 400.000 euros para saneamiento en Reboredo (O Grove), y 111.000 para A Illa.

En la mayoría de los casos, estas actuaciones son muy complejas y de carácter plurianual, por lo que en el borrador de los presupuestos presentado ayer solo aparece una parte del total. Es el caso del proyecto de saneamiento de Vilagarcía, valorado en su conjunto en unos 33 millones de euros.

El Proxecto de Lei de Orzamentos de 2022 contempla asimismo el impulso de una estación intermodal en Vilagarcía (conexión entre las estaciones ferroviaria y de autobuses). Hay una partida de 1,7 millones para varias localidades, entre las que se encuentran Cangas o Vilagarcía.

Valga es otra localidad que figura con proyectos específicos en el borrador, pues Augas de Galicia invertirá 200.000 euros en su red de abastecimiento de agua, así como tres millones de euros en obras en los ríos Ulla y Sar para prevenir las inundaciones en los municipios de Padrón y Valga.

Asimismo, la Consellería de Infraestructuras destaca que dispone de 5,8 millones de euros para continuar con su Plan de Sendas, y que abrirá nuevos caminos paralelos a carreteras autonómicas en concellos como Valga o Vilanova.

Valoraciones políticas

Durante la jornada de ayer se sucedieron las primeras valoraciones políticas de los líderes arousanos. La diputada vilagarciana del PP, Elena Suárez, ha dicho que los presupuestos muestran, “la apuesta del gobierno de Alberto Núñez Feijoo por la sanidad, la educación, las infraestructuras y el sector marítimo-pesquero”.

Para Elena Suárez, son unas cuentas “extraordinarias” para O Salnés, y a nivel general subraya la bajada de impuestos, lo que, en su opinión, beneficiará sobre todo a las familias. “La Xunta deja de ingresar ese dinero para que revierta en los propios hogares, y ayude a pagar el incremento de impuestos que en estos momentos se está soportando por parte del Gobierno central”, remachó.

Julio Torrado, diputado autonómico del PSOE, plantea a su vez que, “esta es la cita puntual e ineludible de la Xunta con la decepción”. Le parece muy llamativo que no aparezca el centro de salud de Vilagarcía, tras el compromiso del conselleiro de Sanidade, por lo que se pregunta, “si el PP de Vilagarcía no estará presionando por detrás para que no se haga”. Torrado también llama la atención sobre el hecho de que los ayuntamientos que reciben las partidas más altas en O Salnés y Ullán sean los de Vilanova y Pontecesures, ambos gobernados por el PP. “Da la sensación de que estos presupuestos se hicieron en la sede del PP y no en la Xunta de Galicia”. Finalmente, critica el documento, “porque no responde a las demandas de los alcaldes de O Salnés”.

También se muestra muy crítico el cambadés Xurxo Charlín, concejal de Economía y miembro de Somos Cambados. Apunta que, sin contar a Pontecesures, la inversión de la Xunta en O Salnés ronda los ocho millones de euros, “cuando en 2016 había presupuestados 16, y en 2017, las inversiones sumaban 17 millones”. “Son unos presupuestos muy pobres para ser los del año de la salida del COVID”, sostiene.

Charlín se queja de que apenas hay inversión con fondos propios, ya que, “la mayoría de las partidas son de entes como Portos o Augas, que se nutren prácticamente al cien por cien de fondos europeos... ¿Es que no hay en toda la comarca ningún colegio o carretera que arreglar?”.

En clave municipal, echa de menos la prometida inversión en el saneamiento en Cambados. “Hay dinero para la EDAR, pero si no mejoramos también las redes que van a esa EDAR, poco arreglamos”.