O Grove se solidariza con los damnificados del volcán

Las jornadas marisqueras organizadas en O Grove para compensar la pérdida temporal de la Festa do Marisco, a causa de la pandemia, vivieron ayer su momento más emotivo y solidario.

Vecinos y visitantes se unieron para consumir plátanos y donar un euro por persona, tratando así de colaborar con los damnificados de La Palma, víctimas de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Esta quedada solidaria se organizó al abrigo de las citadas jornadas marisqueras –se llevan a cabo hasta el domingo que viene– y a instancias, también, de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Lo que hizo la patronal, antes de que diera comienzo el concierto de Ses –otra de las actividades complementarias de estas Xornadas Marisqueiras do Grove– fue poner a disposición del público presente un millar de plátanos que se vendían al simbólico precio de un euro la unidad, tratando así de conseguir una cantidad mínima para contribuir a paliar los daños causados por la erupción volcánica.

Espíritu “Prestige”

Se hizo así evocando el espíritu solidario que rodeó al hundimiento del petrolero Prestige, pues “en O Grove nadie se puede olvidar de la enorme solidaridad que llegó entonces de toda España”, explicaron en Emgrobes en el momento de organizar esta actividad.

Una de las muchas que se llevan a cabo estos días en la villa, como complemento a la posibilidad de degustar los mejores productos en los restaurantes mecos.

Hoy, sin ir más lejos, el dúo Antonio Prado & Pablo Seoane recorrerá las calles con su espectáculo entre las 12.00 y las 14.00 horas, mientras que por la tarde destacan el cierre de un torneo de pádel y la proyección de la película “Cuñados”, en la carpa instalada en O Corgo.

Arousanos y portugueses se cruzan en la frontera

La comarca de O Salnés registra una masiva afluencia de visitantes durante todo el puente festivo del Pilar. Esa llegada de visitantes ha resultado especialmente notoria en O Grove, donde la Festa do Marisco, aunque no se celebre, sigue ejerciendo tirón. Son muchos los ciudadanos de Portugal y diferentes regiones de España que se acercaron a la villa meca buscando ese evento. Y los que no, porque ya sabían que se había cancelado, quisieron acceder igualmente a la península meca para saborear su preciada gastronomía o enrolarse a bordo de sus barcos de pasaje. Pero si relevante está siendo la llegada de turistas, atraídos además por el paisaje, la ornitología o atractivos como los que pueden encontrar en la isla de A Toxa, también lo es la escapada de los arousanos. Fueron muchos los que aprovecharon el finde, y aprovechan el puente del Pilar, tanto para acercarse a Vigo y disfrutar de la ciudad y sus nuevos atractivos (es el caso de Vialia), como para tomar Valença, Viana, Oporto, Lisboa y otros lugares de Portugal. Muchas de sus villas y ciudades estuvieron repletas de público durante todo el finde, llegando a vivirse momentos de auténtico colapso en sus carreteras, sobre todo para entrar en la fortaleza de Valença. Un lleno que, como queda dicho, se vivió en localidades de la comarca tan populares turísticamente como Sanxenxo y O Grove, con muchos de sus hoteles y restaurantes repletos de clientes.