Los cursos para hosteleros de Vilanova podrían no tener validez si la Xunta no los homologa

La Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia estipula cómo se deben llevar a cabo los cursos que los hosteleros tendrán que realizar para poder emplear las barras de sus bares, pero no concreta el temario que deben incluir. Simplemente afirma que los talleres deben “asegurar la formación del personal trabajador [de los bares y restaurantes] según los contenidos marcados por la Dirección General de Salud Pública sobre medidas higiénicas y de seguridad en la hostelería en el contexto de la COVID-19”. El Concello de Vilanova de Arousa lleva desde ayer impartiendo a sus hosteleros cursos de formación para que puedan abrir bajo las nuevas normas, pero la Consellería todavía no ha hecho llegar a los concellos cuáles serán los temas a impartir de manera concreta. ¿Se ha precipitado la alcaldía vilanovesa y, en realidad, los cursos que organiza no tienen validez práctica?