Los biólogos localizan hasta seis especies que amenazan los bivalvos comerciales de Arousa

En algunas cofradías, la presencia de estos nuevos animales ya se ha convertido en un grave problema para el sostenimiento de ciertos bancos marisqueros. El biólogo Rafael Bañón Díaz es una de las personas que más ha estudiado la introducción en Galicia de las especies exóticas, y cita en un estudio publicado en la “Revista Galega dos Recursos Mariños” hasta media docena de especies foráneas cuya presencia tendría que preocupar a pescadores, mariscadores y autoridades vinculadas a la pesca.

Un ejemplo de ello es la Rapana venosa, procedente de las aguas de Japón y China, que ha sido considerada como responsable de la desaparición de especies como la ostra, la vieira o la volandeira en amplias zonas del este de Europa. Se detectó por primera vez en Galicia en 2007, en la ría de Arousa, 60 años después de haber sido registrada en el Mar Negro.

El “Bolinus brandaris” (canaílla) y “Hexaplex trunculus” (busano), también se alimentan de bivalvos (en su caso, principalmente de almejas y berberechos), y llegaron a convertirse en una pesadilla en O Grove, hasta el extremo de que pusieron en jaque la producción marisquera de la ensenada de A Toxa.

En A Illa sufren desde hace tiempo la presencia de una caracola cuyo nombre científico es “Ocinebrellus inortatus” y de la “Crepipatella dilatata”, una lapa que forma aglomeraciones tan densas de individuos que en algunas ocasiones llegó a obturar las tuberías de industrias depuradoras de mariscos.

Las invasoras buenas: desde el “wakame” hasta la almeja japónica o la ostra rizada

Algunas especies exóticas invasoras se comercializan muy bien, de ahí que sean vistas con benevolencia por el sector, pese a que en su camino desplazaron del ecosistema a otras especies autóctonas. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esto es la almeja japónica, o japonesa.

Procede de Asia, y fue introducida en Galicia en la década de los 70 del siglo pasado. Se trata de una almeja muy resistente y con una gran capacidad de adaptación al medio. Se ha reproducido tan bien que hoy es la variedad reina en las concesiones de a pie. De no ser por ella, cabe la posibilidad de que la actividad económica de las mariscadoras no fuese viable económicamente hoy en día, o al menos que no lo fuese con el esfuerzo extractivo actual.

Otra especie introducida de forma premeditada es la llamada ostra rizada, que llegó en los 80 a las bateas gallegas por su mayor resistencia y crecimiento con respecto a la nativa. En el caso de las algas, la Unnaria pinnatifida es una especie originaria del sureste asiátrico. Se detectó por primera vez en el Mediterráneo en 1971, probablemente introducida de forma accidental durante los transportes marítimos de ostra. En Galicia fue vista por primera vez en las bateas de mejillón de O Grove, en 1988.

Esta alga es el “wacame”, y tiene un enorme interés comercial. Se empezó a recolectar en las rías de Aldán, Ares-Betanzos y Camariñas, y desde hace unos años la Cofradía de A Illa es una de las más trabajan este recurso en Galicia. Según datos oficiales, en 2020 recolectaron más de 80.000 kilos de algas, con un volumen de negocio superior a 65.000 euros.