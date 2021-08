La madrugada se salda en la zona TIR con reyertas sin heridos de consideración

La apertura del ocio nocturno ha devuelto las aglomeraciones de personas a las puertas de los locales para salir de fiesta. Así, la madrugada de ayer se concentró una buena cantidad de jóvenes en la zona TIR de Vilagarcía, donde fueron requeridas patrullas policiales con motivo de varias reyertas.

Una persona resultó herida pero no quiso poner denuncia. Quienes sí la pusieron fueron unos amigos de Vilagarcía que se vieron implicados en una pelea. No obstante no hubo que lamentar heridos de consideración.

En teoría los establecimientos de ocio nocturno deben cerrar sus puertas a las 3.00 horas, aunque no todos cumplen a rajatabla la normativa y exceden el horario. Al desalojar los locales se forman aglomeraciones en el exterior y debido a la escasez de efectivos policiales en la capital arousana, resulta complicado dispersar a la muchedumbre.

La madrugada de ayer solamente había una patrulla de la Policía Nacional, a la que hay que sumar dos de la Local. Ambos cuerpos mantienen una colaboración estrecha entre sí. De hecho la detención del viernes por la tarde en Trabanca Badiña corrió a cargo de la Policía Local, que también se encargó de elaborar el atestado y posteriormente derivó el caso a la Nacional.

Fuentes policiales confirman que la afluencia de personas en las zonas de marcha “es importante, nada que ver con meses atrás”. El Concello dará a conocer el balance de la Policía Local de este fin de semana mañana lunes.