Vilagarcía se queda sin Punto de Encuentro Familiar

La portavoz del ejecutivo, Tania García, aclara que su equipo no renuncia a acoger el Punto de Encuentro, sino que se trata de “un aplazamiento”. Argumenta que no cuenta con el apoyo de la Xunta para ponerlo en marcha, por lo que han decidido dedicar ese dinero a otros asuntos de “mayor urgencia”. “Dependemos de otras administraciones y no tenemos la certeza de que se pueda realizar”, añade.

Como ejemplo, agrega que “en días pasados” mantuvo una reunión con la Administración autonómica para solicitarle colaboración para el equipamiento de la nueva sede de Servicios Sociales y “no tenemos respuesta”.

La preocupación por el cambio de finalidad del crédito consignado para el Punto de Encuentro partió de Podemos-Marea da Vila. Su portavoz, María de la O Fernández, preguntó en la sesión al gobierno local si la Xunta iba a sufragar los gastos para la creación del servicio o si se trataba de una inversión que “ya no es una prioridad para Vilagarcía”.

Renuncia de Jesús López, tren a Madrid y prestaciones sociales

Además de las modificaciones presupuestarias, se dio cuenta de la renuncia de Jesús López Rodríguez como concejal de En Común, así como las de todos los demás miembros de la candidatura hasta llegar a Juan Fajardo, que previsiblemente tomará posesión como edil en el pleno de agosto.

Por tanto no asistió a la sesión En Común ni tampoco el BNG, lo que aligeró el debate al ser menos grupos a intervenir.

Las mociones del PSOE y del PP en las que reclaman al Gobierno central que el tren a Madrid pare en Vilagarcía fueron aprobadas por unanimidad y también salió adelante la propuesta de Podemos para pedir a la Xunta que compatibilice el cobro de la Risga (prestación autonómica) con el Ingreso Mínimo Vital (dependiente del Estado). Los socialistas apoyaron la moción, mientras que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.

El que no fue aprobado fue el texto del Partido Popular instando al Gobierno central a retirar el contencioso dirigido a derogar el Plan de Explotación Marisquera 2021-2023.