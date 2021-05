A Illa desiste de la Festa do Carme

Uno de los eventos más importantes que se celebran en A Illa puede verse reducido a su mínima expresión por segundo año consecutivo. Las Festas do Carme es uno de las grandes citas de la villa insular, pero la pandemia ya obligó a reducirla a la mínima expresión en 2020 y eso es lo que parece que va a ocurrir en esta edición de 2021, al estar prácticamente descartada la celebración de verbenas. Esa mínima expresión, reconocía ayer el alcalde, Carlos Iglesias, será la celebración de actos litúrgicos que respeten escrupulosamente las normas sanitarias y no contemplen grandes concentraciones de personas, por lo que estaría descartada la procesión marítima. Iglesias apunta a que “todavía no existe una regulación adecuada por lo que creemos que no debemos arriesgar para evitar grandes concentraciones de personas”.

El Concello isleño solo contempla la opción de celebrar eventos litúrgicos y religiosos que no sean multitudinarios

Otros eventos que se celebran en A Illa y que están pendientes de la evolución pandémica son las fiestas gastronómicas, organizadas por los clubes deportivos de la localidad para completar su presupuesto para la temporada. Esas celebraciones, insiste Iglesias, “están pendientes de que exista una regulación clara al respecto a nivel autonómico, pero somos conscientes de que su celebración, por segundo año, también es muy complicada”.