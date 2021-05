Santa Rita sí, pero con sentidiño

La festividad de Santa Rita arrancó ayer mostrando el equilibrio que le caracteriza entre lo eclesiástico y lo profano. No faltó la cita con los más fieles en la iglesia de Vista Alegre y también en su exterior, puesto que a excepción de la ceremonia de mediodía, todas las demás se celebraron al aire libre por razones COVID.

A escasos metros de donde se le rendía tributo eclesiástico a la abogada de los imposibles se inauguraba la Feira Celta en el parque de A Xunqueira. Un lugar que fue ganando en presencia de visitantes a lo largo de la jornada y que, ambiento en lo castrexo y medieval, ofrecía todo tipo de experiencias con lo artesanal como elemento innegociable. Ya fuese con el cuero, los tatuajes de henna, la madera, las piedras o la bisutería, cualquier material es válido para hacer referencia a motivos medievales.

Tampoco faltó la gastronomía con los postres como principal reclamo dentro de un ambiente festivo amparado en la responsabilidad individual de los visitantes, sabedores de que deben ser los primeros en aportar para la recuperación de lo que parecía perdido no hace mucho tiempo atrás.

Los pasacalles y la música de gaita también ayudaron a envolver de fiesta el particular 22 de mayo vilagarciano. Incluso el Auditorio acogió un colofón a una primera jornada de fiestas con el concierto “Cores e liñas” a cargo de la Banda de Cámara Arousa que ayer se presentaba con un repertorio musical en el que emplea instrumentos propios de las bandas de música más tradicionales. Todo ello para representar obras de Hayden, Rossini, Beethoven y Verdi, con la colaboración de solistas invitados como Raúl Reyes (clarinete) y Álvaro Sieira (piano).

Como no podía ser menos en el día de hoy, el número de reclamos se verá aumentado. Así, los jardines de Ravella serán escenario del “Festivaliño on the road” a partir de las 11.30 y de las 17.30 horas con cortometrajes infantiles con el plan B de A Peixería en el caso de lluvia. Los que sí se celebrarán a cubierto son los conciertos de Joel Padín (12.30 horas) y de Silvia Penide (21.00 horas), ambos en el Auditorio.