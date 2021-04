Cambados teme otra ola de coronavirus tras las fiestas familiares de las Comuniones de mayo

“Estamos preocupados por las celebraciones familiares, porque en esos contextos la gente se relaja, no tiene tanto cuidado y es más fácil contagiarse”, Constantino Cordal - Concejal de Sanidade de Cambados

Cordal hizo estas declaraciones durante el cribado poblacional que el Sergas llevó a cabo ayer en el pabellón del colegio de San Tomé, y al que estaban convocados algo más de 1.400 cambadeses de entre 20 y 29 años. Acudieron unos 760 (el 52,5 por ciento de los convocados), una cifra alta si se tiene en cuenta que muchos jóvenes están estudiando fuera de casa, o si se compara con el cribado poblacional de Vigo, al que únicamente asistieron el 10 por ciento de los llamados.

Cordal agradeció a los jóvenes su buena disposición para participar en el cribado, al tiempo que animó a los alumnos de los dos institutos que todavía no se hicieron la prueba de saliva a que pasen por las farmacias a recoger uno de los botes de muestra para participar. “Es una de las maneras que tenemos de intentar frenar la propagación del virus”, recordó.

Pero un aspecto que en estos momentos preocupa mucho al concejal de Sanidade de Cambados es que se relajen en demasía las precauciones en las reuniones familiares de no convivientes. “Sabemos que está habiendo fiestas familiares”, admitió, para acto seguido volver a pedir a los vecinos que sean muy cuidadosos, puesto que el virus sigue circulando.

Constantino Cordal está especialmente preocupado por lo que pueda suceder a partir de mayo. Y es que el próximo mes habrá en la localidad Confirmaciones y Primeras Comuniones, unos eventos que además de su vertiente religiosa, tienen una enorme dimensión social. Lo habitual es festejar estos acontecimientos con banquetes en los que acaban comiendo juntas personas que no conviven entre sí. El riesgo de contagio, en consecuencia, se dispara. En Cambados, se han fijado para las Comuniones los sábados y domingos de las dos últimas semanas del mes.

Los jóvenes

Pablo Fernández, de 22 años, no dudó ni un momento que acudiría a hacerse la PCR en cuanto supo que habría un cribado para los cambadeses de entre 20 y 29 años. Él no está de acuerdo con la etiqueta que se le ha puesto a jóvenes como grandes propagadores de la enfermedad. De hecho, está convencido de que en estos momentos son las personas de mediana edad los menos concienciados sobre la gravedad de la enfermedad y el riesgo que hacen correr a los demás si no respetan las normas. “Veo constantemente a gente mayor con la mascarilla por debajo de la boca y en grupos”.

"Los jóvenes somos los más concienciados y los que estamos mejor informados” Carlota Rial - Joven que acudió al cribado de Cambados

Carlota Rial, de 21 años, comparte esa apreciación. Le parece una “injusticia” que atribuyan a los jóvenes el grueso de los contagios, “porque realmente somos los más concienciados y los que estamos mejor informados”. Además, esta cambadesa alerta de que aún no es hora de relajarse. “Aún nos queda mucho tiempo antes de poder decir que ya estamos protegidos”.

Mucha gente en las terrazas en vísperas del cierre de Vilanova Vilanova se suma desde hoy a O Grove en la lista de municipios sometidos a las restricciones máximas. Por ello, estará prohibido entrar o salir de estos municipios sin causa justificada, también quedan prohibidas las reuniones de no convivientes, y la hostelería deberá cerrar. Únicamente podrán trabajar para servir a domicilio o para que el cliente recoja un pedido. Tal vez por ello, fueron muchos los que acudieron ayer a tomar algo en las terrazas, registrando algunos bares una muy buena afluencia.