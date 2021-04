El vilagarciano que reina en televisión

No es la primera vez y muy posiblemente no será la última, pero Borja Santamaría lo ha vuelto a hacer. Este vilagarciano de 27 años se encuentra nuevamente participando en un concurso de televisión haciendo gala de su capacidad para superar rivales y acumular premios económicos. En esta ocasión, ahora le toca aparecer cada tarde en las pantallas de televisión al lado de Arturo Valls dejando claro que el “Ahora caigo”, nombre del programa no va con él, pues es el que se mantiene en pie para infortunio de sus adversarios.

Cada tarde, a eso de la hora de la merienda, el actual presidente del Liceo Casino y de la asociación juvenil Arousa Moza aparece en las pantallas para responder a preguntas de diferentes temáticas. La dinámica del concurso le obliga a ir batiendo en duelos a los rivales que le rodean en forma de círculo. El que pierde ve como la tierra se abre a sus pies para caer en un foso que simboliza el adiós a su participación y haciendo bueno el título del programa.

Nada más convertirse en el concursante a batir se embolsó la friolera de 47.000 euros

Cada victoria parcial permite al que defiende el trono ganar una cantidad de dinero que debe refrendar al término de los duelos respondiendo bien a un total de 10 preguntas de diversa índole. Borja Santamaría nada más convertirse en el concursante a batir se embolsó la friolera de 47.000 euros. Como él mismo reconoce, “llegué incluso a acumular un día 180.000 euros, que era el récord del programa, pero al no acertar las diez preguntas finales lo pierdes todo”.

Curiosamente en el programa que ahora le ocupa ya participó hace nueve años. “Fue nada más cumplir los 18 años. Me anoté y me llamaron para participar en un programa especial en el que el rival a batir era Santi Millán. De aquella experiencia me había llevado 500 euros y siempre fue un formato de concurso que me gustó”.

Fue el pasado mes de enero cuando Borja Santamaría se informó acerca de un cambio de formato del “Ahora caigo” y decidió volver a presentar su candidatura a participar. “Me enteré de que ya podían participar concursantes que ya habíamos estado. Además, cambiaron la normativa del concurso. Se podía optar a cantidades más altas en los premios y, además, si ganabas seguías un programa más cuando antes había un ganador diferente cada día. La verdad es que me apetecía volver y no dudé en presentarme al cásting”, apunta.

Las normas COVID obligaron a realizar un cásting telemático, previo envío de un vídeo para tener una referencia de la telegenia de los aspirantes. “La prueba de acceso es bastante completa. Te hacen muchas preguntas para conocer realmente cuales son los campos que más dominas y cuales no tanto. Supongo que de eso sacarán un perfil que luego utilizan para elaborar las preguntas, sobre todo las últimas diez donde te juegas el todo o nada con el dinero acumulado cada día”.

Como buen amante de la broma, reconoce que cada programa es un momento de diversión y de tensión a al vez. En este sentido destaca la profesionalidad y espontaneidad de Arturo Valls, “es un presentador genial. Conduce muy bien el programa y siempre tiene un recurso divertido para cada momento. Si ha conseguido que el programa llevé nueve años en la parrilla de televisión, algo que no muchos consiguen, es porque las cosas se hacen bien”.

Trato de mantener la cabeza fría para tirar de estrategia o del uso de comodines para poder seguir sin caerme por la plataforma abajo Borja Santamaría - Concursante de "Ahora caigo"

Acerca de como se prepara para participar en programas de cultura general, el vilagarciano reconoce que “no varío mucho mis rutinas. Siempre he leído mucho y veo mucho cine. Supongo que eso me ayuda además de mi formación universitaria. Lo que sí creo es que no me pongo nervioso con facilidad y eso me da cierta ventaja. También trato de mantener la cabeza fría para tirar de estrategia o del uso de comodines para poder seguir sin caerme por la plataforma abajo”.

Precisamente, con siete programas ya a sus espaldas, Borja Santamaría no descarta batir el récord de permanencia en el programa. Un mérito que está en poder de una concursante gaditana que permaneció hasta catorce tardes consecutivas sin caerse. Otro aliciente a mayores para un joven vilagarciano que se ha convertido en todo un experto en los quiz shows.

Una larga trayectoria como concursante difícil de batir

La afición de Borja Santamaría por los concursos de televisión ya recoge varias experiencias. La anterior a la actual también discurrió en Barcelona con el programa “Bloqueados por el muro”. Allí participó junto a su hermano Raúl y los también vilagarcianos Pablo Pérez y Bruno Vila. En aquella ocasión, que data del pasado mes de octubre, el equipo que se hacía llamar “Los Lapas” llegó imbatido hasta la conclusión de un programa que tuvo que retirarse de la audiencia al no renovarse su continuidad en la parrilla. El botín obtenido fue de un total de 38.000 euros tras medirse a equipos de toda España durante 19 programas. Pero el paso de Borja Santamaría por las televisiones nacionales también comprende episodios por otros concursos como “La ruleta de la suerte” o el “Cifras y letras”, además de participación en programas de índole autonómica.

Quizá uno de los secretos de su perdurabilidad en pantalla es la mentalidad con la que afronta sus apariciones. “Lo primero que busco es divertirme. Además es algo que me relaja para poder estar más fresco mentalmente a la hora de responder. Son formatos que me encantan y en los cuales me siento realmente cómodo”. Y para saber si sigue dilatando su caída, no hay más que encender la televisión a eso de las seis de cada tarde.