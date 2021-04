La flota arousana desplazada al Cantábrico se desespera por la escasez de capturas de “xarda”

Los barcos arousanos que participan en la campaña de la “xarda” en el Cantábrico observan con preocupación el paso de los días, porque no pescan lo que esperaban. Tanto es así que algunos patrones confiesan que incluso barajan regresar a O Salnés sin consumir sus cupos de capturas, “porque lo que no podemos hacer es perder dinero”, sostiene un armador y patrón de O Grove.

La costera de la caballa (“xarda” o “verdel”) del Cantábrico empezó el 15 de marzo pasado. No obstante, los armadores de Cambados no salieron hasta una semana después y varios de los de O Grove esperaron otros diez días más, pues las noticias que les llegaban desde el Norte es que se estaba pescando poco. De eso han transcurrido ya tres semanas, y la situación apenas ha mejorado, a tenor de lo indicado por los patrones consultados por FARO.

“Se pasa mucho trabajo para pescar, las expectativas no son buenas” José Manuel Mascato - Patrón de O Grove

El grovense José Manuel Mascato, patrón del “Manuel Mascato”, se queja de que, “el pescado está muy al fondo, no sube”. “Se pasa mucho trabajo para pescar, las expectativas no son buenas”, añade. De hecho, Mascato afirma que tras casi dos semanas de faena no han pescado ni la mitad del cupo que les corresponde, cuando otras primaveras ya deberían estar preparándose para regresar a Galicia.

José Luis Martínez, patrón del “Novo Bolero” de Cambados se expresa en términos similares. “Hay pescado, pero a base de mucho trabajo y de muchas horas”. A modo de ejemplo, explica que en condiciones normales las embarcaciones tocan tierra entre las dos y las tres de la tarde, “y este año venimos con la mitad de xarda y llegamos a puerto sobre las cuatro o las cinco de la tarde”.

“Va a ser una costera complicada, porque no hay el pescado que esperábamos. No se ven los bancos de caballa de otros años, y solo se pesca en algunos lugares muy determinados” José Luis Martínez - Patrón de Cambados

“Va a ser una costera complicada, porque no hay el pescado que esperábamos. No se ven los bancos de caballa de otros años, y solo se pesca en algunos lugares muy determinados”, añade.

Por si esto no fuese suficiente, la flota tampoco está del todo satisfecha con los precios, que rondan los dos euros el kilo en el caso de la lonja asturiana de Avilés. “Son algo mejores que los del año pasado, pero tampoco se puede decir que sean buenos para la poca xarda que hay”, sostiene Martínez.

Se disparan los gastos

La brusca disminución de las capturas tiene consecuencias directas sobre la rentabilidad de la campaña para los armadores arousanos. Y es que para completar los cupos de pesca deberán permanecer más tiempo fuera de casa. Esto supone gastar más en alojamiento y en comida, así como hacer más viajes a casa, con el consiguiente coste del combustible.

Tanto es así que José Manuel Mascato sostiene que si la situación no mejora, “incluso habrá que plantearse volver a Galicia sin completar el cupo, porque lo que no podemos hacer es perder dinero”.

Entre tanto, la flota trata de adoptar medidas para reducir en la medida de lo posible los gastos. José Manuel Mascato, por ejemplo, cuenta que el pasado fin de semana, “ya no fuimos a casa”, con el objetivo de alargar lo máximo posible las jornadas de trabajo y, de este modo, tratar de pescar más y de no pasar tanto tiempo en el Norte.

José Luis Martínez, sin embargo, cree que, “mal por mal, ahora que estamos aquí hay que tratar de aguantar, porque si nos vamos de aquí, ¿a qué vamos?”, se pregunta. Por ello, Martínez cree que la flota aguantará, al menos la de Cambados, que es la que él más conoce.

Lo que hacen en el “Novo Bolero” para reducir gastos es regresar a Cambados si las previsiones meteorológicas apuntan a que se encadenarán varios días de mal tiempo. De ese modo, invierten más en combustible, y pasan por la incomodidad de realizar varios viajes largos, pero se ahorran mucho dinero en la manutención diaria.

Prevención del COVID

La presente campaña se desarrolla también con la incógnita del COVID y el esfuerzo necesario para tratar de no contagiarse. No es una tarea sencilla, puesto que los marineros trabajan codo con codo durante muchas horas cada día. Y, ya en tierra, conviven en habitaciones compartidas, ya sea en pisos o en casas de alquiler, y viajan juntos en coche.