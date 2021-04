Vilanova y Ribadumia suben a nivel medio ante el crecimiento de casos positivos

Los excesos de confianza dela Semana Santa se están cobrando su tributo en forma de incremento de casos y nuevas restricciones en los municipios de la comarca de O Salnés. La incidencia de positivos registrada en Vilanova, con 13 positivos, y Ribadumia, con 6, ha llevado al comité clínico que asesora a la Xunta a decretar que estos dos municipios sean catalogados en el nivel medio de restricciones, es decir, limitar la apertura de la hostelería al 30% en el interior de los establecimientos y al 50% en las terrazas. Esas medidas se aplicarán a partir de las 00.00 del próximo lunes.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, tenía muy claros los motivos de estas nuevas restricciones: “Estamos pagando los excesos de confianza de la Semana Santa, como antes ya pagamos la Navidad y el verano; es cierto que el crecimiento parece mucho menor que en las dos ocasiones anteriores, pero creo que nos quedan todavía unos días bastante duros por delante”, explica Durán. El regidor vilanovés no dudó en hacer un encendido alegato en defensa de las vacunas, explicando que los problemas que pueda dar la de AstraZeneca “son ínfimos en comparación con los beneficios”. Es por ello que ni dudó en animar a todo el mundo a vacunarse, asegurando que, “si me toca a mi la AstraZeneca, no tendría ningún reparo en ponerla, por el bien de mi familia y de los que me rodean”.

Otro municipio que se mantiene en la zona media de restricciones es el de Meis, que tiene activos ocho casos en estos momentos, mientras que A Illa se mantendrá en el nivel alto, donde el acceso al interior de los locales hosteleros está prohibido y solo se puede tener ocupado el 50% de las terrazas.

Cribado en A Illa

En el pequeño municipio arousano, el Sergas tiene previsto realizar un cribado a la población de entre 40 y 64 años de edad para tratar de localizar positivos. Este cribado, más selectivo que el que se realizó el pasado mes de enero, afectará a 1.700 usuarios y tendrá lugar en dos carpas ubicadas en el estacionamiento de O Bao entre el lunes por la tarde y durante toda la jornada del martes. En el cribado masivo realizado en enero, se hicieron más de 3.000 pruebas, detectándose un total de ocho positivos, todos ellos asintomáticos. A mayores, también se están realizando cribados a profesores y alumnado del Torre-Illa y del IES. En el municipio arousano, en el día de ayer había 10 casos positivos activos después de haber alcanzado la cifra de doce.

Entre los municipios que permanecen con las mínimas restricciones se encuentra Cambados. La villa del albariño permaneció confinada un buen número de semanas y parece que la llegada de esta cuarta ola le está afectando en menor medida que a los concellos limítrofes. En estos momentos cuenta con 12 casos activos, los mismos que el día anterior.

También en nivel bajo se encuentra Meaño, que cuenta con cinco positivos en estos momentos, mientras Catoira y Valga mantienen una incidencia a 14 días de menos de 150 positivos por cada 100.000 habitantes, y Pontecesures no ha registrado positivos en los últimos catorce días.

La vacunación masiva en Fexdega se amplía hasta mañana

Continúa la vacunación masiva en Fexdega. Aunque la previsión anunciada por el Concello de Vilagarcía era que hoy a mediodía concluyese este procedimiento extraordinario en el pabellón de A Maroma, profesionales de los equipos destinados a este punto de vacunación aseguran que finalmente la citación se ha ampliado hasta mañana domingo. Después de dos días vacunando con AstraZeneca a arousanos de 60 a 65 años (el martes y el miércoles), el jueves se cambió de suero y los enfermeros comenzaron a inocular Pfizer al colectivo de entre 75 y 79 años. Se ha mejorado el ritmo de vacunación al pasar de una estimación inicial de 600 pacientes diarios (en Fexdega) a cerca de 900. En toda Galicia está previsto administrar entre hoy y mañana 27.000 dosis de Pfizer y 25.000 de AstraZeneca. No se han divulgado datos oficiales por áreas sanitarias.

O Grove: 68 casos activos

La pandemia se está cebando con O Grove, que no hace mucho tiempo era un pueblo “libre de COVID”. Los datos oficiales que se manejan hoy hablan ya de 68 casos activos, es decir, el récord absoluto desde que el coronavirus empezó a causar estragos a nivel mundial.

Son ocho contagios más que ayer, tal y como confirma el alcalde, José Cacabelos. Y cuatro más que los que se alcanzaron en noviembre pasado, cuando la dichosa curva marcó su pico en esta localidad arousana desde que se decretó el estado de alarma.

Ahora no solo está subiendo de nuevo, sino que parece desbocada y sin frenos, por lo que no se descarta que los contagios sigan en aumento y que se amplíen en el tiempo las restricciones extremas que ya están en vigor en esta península convertida ahora en una auténtica isla, debido al cierre perimetral.

El desánimo entre la población es evidente. Y cada día que pasa se nota más, hasta el punto de que ya casi todos los consultados dan por “perdido” el mes en curso y parte de mayo.

José Cacabelos: "No tiene sentido que algunos piensen como en la Edad Media y rechacen vacunarse"

José Cacabelos, el alcalde socialista de O Grove, hace una defensa a ultranza de las vacunas como herramienta vital para frenar el avance del coronavirus. Con su pueblo en situación crítica y sometido a medidas de restricción extraordinarias, el regidor ruega a sus ciudadanos, y al conjunto de la sociedad, “que nadie rechace la vacunación”.

Lo cierto es que el primer edil considera “ridículo” que haya personas que se niegan a ser inmunizadas, de ahí que ponga ejemplos de que “la ciencia nos ha dado esperanza de vida” y sostenga que confinamientos como el que ahora vuelve a vivir su localidad son medidas tan necesarias como insuficientes, ya que lo que debe primar, a su juicio, es la inmunidad de rebaño.

Su mensaje es contundente: “Animo a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los que rechazan la vacuna, a confiar en la ciencia, pues si mandamos satélites a Marte, podemos hablar por WhatsApp, nos comunicamos a nivel mundial con las redes sociales y avanzamos en energías renovables es porque, gracias a la ciencia, la humanidad ha sido capaz de evolucionar a lo largo de la historia”.

Y en ese progreso al que alude se incluyen las vacunas, las cuales "nos han dado más esperanza de vida”, sentencia el primer edil cuando recalca que “estamos en el siglo XXI, y no tiene sentido que algunos tengan una mentalidad propia de la Edad Media”.

Lo que quiere decir es que “el cierre de la hostelería, el confinamiento perimetral, la reducción de aforos y demás medidas adoptadas son acciones pasivas y muy limitadas con las que, básicamente, se nos pide que permanezcamos en nuestros domicilios y solo salgamos para actividades esenciales como ir a trabajar, a la compra o al médico".

Todo ello, argumenta, "acciones que ya se aplicaron antes e hicieron que bajaran los contagios puntualmente, pero no impidieron que nos entusiasmáramos y volvieran a subir, dando así un paso atrás tras otro, por eso insisto en que la única forma de darlo hacia delante es con la vacuna”.

Abundando en ello, el líder socialista de O Grove considera “ridículo" que las autoridades sanitarias "nos ofrezcan una vacuna para frenar la mayor pandemia de los últimos cien años y que aún quede gente que se niega a ponérsela”, ya que este rechazo a la inmunización es un proceder que “no conduce a ninguna parte” y constituye “un peligro para todos”.

Lo plantea así desde el pleno convencimiento de que, “a día de hoy, la vacuna es la única solución para que esta sociedad pueda inmunizarse y superar el COVID-19; todo lo demás, insisto, son medidas parciales o temporales que nos permiten estar en una montaña rusa, hoy mejor y mañana peor, pero la normalidad que todos deseamos solo se alcanza con la vacunación”.

Daños psicológicos

Con el municipio cerrado perimetralmente y los contagios al alza desde mediados de marzo, el alcalde hace este llamamiento a la vacunación tras detectar que “la sociedad necesita normalidad cuando antes, ya que está muy cansada de una situación que nos está pasando una importante factura, también desde un punto de vista psicológico".

Esto se debe a que "el ser humano necesita el contacto, la amistad y a la familia para abrazarse y compartir momentos, vivencias y emociones, que es algo que también nos está arrebatando el coronavirus”.

De ahí que, para terminar su posicionamiento respecto a la vacuna, José Cacabelos solicite al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia “la máxima colaboración y lealtad institucional, para que entre todos podamos desarrollar un plan de vacunación claro que ponga fin a esta pandemia”.

Una situación crítica en la localidad meca

Hace este análisis después de apuntar, como se avanzaba en FARO, que “hemos pasado de una situación muy positiva a 68 casos, con una incidencia acumulada de unos 400 a catorce y siete días que, por si fuera poco, sigue incrementándose”.

Por eso José Cacabelos no duda en definir la situación como “un golpe anímico y económico brutal” para el pueblo meco, acordándose así, nuevamente, de la hostelería, ya que “es un sector que debemos defender a ultranza por el papel que ha desempeñado en las últimas semanas, cumpliendo estrictamente los protocolos COVID y colaborando con Policía Local y Guardia Civil para que nada fallara en Semana Santa”.

De siete en siete

Hay que tener muy presente que el número de contagios por coronavirus sigue al alza y se situaba ayer en sesenta, es decir, siete más que el día anterior, cuando la cifra se había incrementado en otros siete afectados desde la jornada precedente.

La brutal escalada de contagios parece no tener freno, de ahí que la preocupación vaya también en aumento en la localidad, tal y como confiesa el regidor, José Cacabelos Rico.

Evidentemente, este aumento de grovenses afectados por la pandemia tiene mucho que ver con los cribados que se estuvieron realizando durante la semana, en los que no dejan de detectarse casos positivos.