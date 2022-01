Los cuatro trajes a medida de Marta Ortega Leer más

Marta Ortega tomará las riendas de la empresa con 38 años, mientras su padre, Amancio Ortega, ha cumplido los 85. “Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres”, declaró la futura presidenta a través de un comunicado remitido a los medios por la compañía. Meses antes, la hija única del segundo matrimonio del fundador de Inditex había concedido su primera entrevista, a The Wall Street Jornal Magazine. En ella afirmaba estar abierta a adoptar el cargo que el grupo considerase necesario para ella: “Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite”, señalaba.

Mano a mano con Marta Ortega y Óscar García Maceiras habrá un comité directivo formado por nueve altos cargos que ayudarán a definir la estrategia de la empresa y tomar las decisiones del día a día. Son ejecutivos con larga trayectoria en la empresa de Amancio Ortega. Todos trabajaron con él. Como el propio Carlos Crespo, que recuperó su puesto de responsable de Operaciones.

También Pablo del Bado (Pull&Bear), Miguel Díaz Miranda (finanzas y operaciones de Zara), Ignacio Fernández (finanzas de Inditex), Javier García Torralbo (ecommerce de Zara), Begoña López-Cano (recursos humanos), Beatriz Padín (directora de mujer de Zara), Jorge Pérez Marcote (Massimo Dutti) y Óscar Pérez Marcote (director general de Zara). Estos dos último son tíos de la nueva presidenta y cuñados del fundador y están en la empresa desde 1981 y 1988, respectivamente.

El nombramiento de Marta Ortega cogió por sorpresa a los mercados, que reaccionaron con una caída de las acciones del 6,10% en la sesión de ese día. Sin embargo, la cotización se recuperó en la jornada siguiente un 4,49%, hasta los 29,11 euros. En ese momento, Inditex acumulaba una revalorización anual del 11%, al calor de la mejora de las perspectivas de venta respecto a la pandemia.

Los resultados del tercer trimestre dejaron a la compañía rozando los niveles preCOVID en el acumulado de febrero a octubre, un periodo en que la facturación ascendió a 19.325 millones de euros, un 37% más que en el mismo periodo de 2020 y solo un 2,5% por debajo del de 2019. La firma logró ganar en nueve meses 2.500 millones de euros, casi el cuádruple (+273%) que el año anterior y un poco menos (-8%) de las ganancias preCOVID.