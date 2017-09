Expertos en oncología presentan sus avances en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica

Un ensayo clínico ha demostrado que una terapia combinada de dos medicamentos duplica el tiempo que los pacientes con melanoma en fase III y una mutación en el gen BRAF, que representan aproximadamente la mitad de todos los afectados por este tumor, permanecen libres de enfermedad.

El estudio, denominado COMBI-AD, ha sido presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2097) y publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' (NEJM).

Un total de 870 pacientes recibieron dabrafenid (un inhibidor de BRAF) y trametinib, que inhibe una vía celular conocida como MEK, durante doce meses o bien un placebo (sustancia inactiva) después de la cirugía para extirparles metástasis en los ganglios linfáticos.

Al cabo de 2,8 años de seguimiento, el tratamiento redujo el riesgo de recaídas o muerte un 53% en comparación con el placebo. El interferón, la terapia aprobada actualmente para estos pacientes, solo mejora la supervivencia relativa sin recaídas un 20 %.

Los dos medicamentos usados en este estudio son dianas dirigidas, es decir, actúan contra "fallos" específicos de las células tumorales.

"Estos son los mejores resultados nunca vistos en tratamiento adyuvante (después de la cirugía) del melanoma en fase III", señala el doctor Alex Hauschild, de la Universidad de Kiel (Alemania) e investigador principal del estudio.

Además, en otro trabajo, presentado también en ESMO e igualmente publicado en la revista NEJM, se ha analizado un tipo de inmunoterapia (nivolumab) después de la cirugía en pacientes con melanoma en fase III y se compararon los resultados con el fármaco estándar empleado (ipilimumab) para reducir el riesgo de recaídas en pacientes en fase III/IV extirpado quirúrgicamente.

Ambos son fármacos inmunoterápicos, es decir, actúan inhibiendo un fallo en el sistema de control del sistema inmunitario que impide a las células defensivas reconocer y destruir el tumor.

Este estudio (checkMate238) se ha llevado a cabo en 906 pacientes y se interrumpió antes de tiempo cuando el comité que evalúa los datos observó una clara evidencia de beneficio en el grupo de nivolumab.

Al cabo de 18 meses de tratamiento, la tasa de supervivencia libre de recaídas era del 66 % en este grupo frente al 52,7 % del otro; además en el primer caso, hubo una menor tasa de toxicidades y de interrupción del tratamiento por efectos adversos.