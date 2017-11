Alaska: ´Hay que frenar los abusos sexuales aunque sea el papel de tu vida´

Alaska participaba como artista invitada en el concierto "Por Ellas" de Cadena 100. La cantante habló de los escándalos que están saliendo a la luz sobre abusos sexuales y de lo mucho que echa de menos a sus amigos Bimba Bosé y David Delfín.

"Está muy bien poder participar en estos festivales", confesaba Alaska, a lo que añadía: "Con un recuerdo para Bimba, para los que lo han superado y para los que están en la lucha".

La cantante ha hablado también de la ausencia de su amigo David Delfín, que habría cumplido años el día dos de noviembre. "Siempre el primer cumpleaños es una ausencia, no porque más adelante no lo vaya a ser. Pero está muy reciente", afirmaba la cantante, añadiendo también: "Siempre es más difícil en días más concretos".

En un concierto destinado a las mujeres que luchan contra el cáncer, la cantante no ha podido evitar acordarse de sus amigos Bimba y David que lucharon hasta el final contra esta enfermedad.

Pero también ha hablado de los escándalos de acoso que están viendo la luz últimamente: "Quiero hacer un poco de humor con el asunto aunque no tenga nada de gracia... pero debo ser la mujer menos deseada de España y del mundo... ¡nada! Ahora en serio. No puedo decir ni que me haya callado ni que lo haya visto ni que lo haya vivido".

La artista ha dejado claro que ella no ha sufrido ningún abuso ni intención de ello. "No sé si es que vivo en un mundo más paralelo, más underground. Indudablemente tiene otros códigos. No tengo ninguna experiencia personal ni cercana para atestiguar en este caso", ha añadido la cantante sobre el tema de los abusos.

Además, Alaska dejó entrever que ella no entendía que una mujer se callara esos abusos, aunque fuera por el papel de sus vidas: "¿De verdad hay algún trabajo o una posibilidad de trabajo que para ti implique...? Es que para mí no. Entonces... primero hay que frenarlo y pensar qué queremos en esta vida y que un trabajo aunque sea el papel de tu vida...", esto ha sido lo último que dijo la cantante al respecto.

La artista no entiende, según ella, los abusos ni entiende que en el país occidental en el que vivimos, este tipo de cosas se tapen en vez de salir a la luz.