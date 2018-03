Bardem apoya que los hombres hagan huelga

El actor Javier Bardem ha celebrado el apoyo a la huelga feminista del 8-M, algo que en su opinión es "básico, lógico y buenísimo", pero señaló que "también debería sumarse un gran número de hombres". "Es anacrónico que tengamos que recordar el derecho de la mujer a tener un salario digno y unas condiciones al menos equivalentes a las del hombre en cualquier industria", señaló el actor, que el viernes esternará la película "Loving Pablo", coprotagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Fernando León de Aranoa.

Para la actriz, esta huelga es "más que simbólica" porque llega tras unos meses en los que "han pasado muchas cosas" y en los que "han salido a la luz" algunos casos. "Me emociona que el 88 por ciento de los españoles esté de acuerdo con esta huelga, es evidente que es necesario", señaló la actriz.

Penélope Cruz aclaró que no solo habla de los problemas en la industria de cine, pero afirmó que "la posición" en la que se encuentra "tiene que servir para iluminar, dar luz y voz a esas otras mujeres con otras profesiones y trabajos, donde no reciben atención o no se les escucha".

Preguntado por el movimiento #metoo, Bardem indicó que era "fundamental" que sucediese y cree que aunque la industria del cine ha sido "la primera en destaparse" hay "un eco en todo tipo de industria y relación laboral".

En su opinión, hay que tener "cuidado" con los juicios mediáticos y populares porque la persona señalada "ya es culpable", algo que cree que hay que demostrar en un juzgado, porque si no puede darse "situación de desamparo". "Hay que denunciarlo pero también hay que demostrarlo, y quien sea culpable que le caiga todo el peso de la ley", dijo el actor.

Por su parte, Penélope Cruz opinó que "no se deben mezclar los casos, porque cada uno es único", y "dedicar tiempo e investigación a aclarar caso por caso". En este sentido, señaló que "la prensa tiene una responsabilidad" porque hay que "dejar que las cosas se vean en profundidad".