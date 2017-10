OT: misma fórmula, idéntico resultado

"Operación Triunfo" regresó esta semana a Televisión Española 16 años después de su exitoso estreno, pero no logró salvarse de la quema pese a ganar en audiencia a "La que se avecina".

Nervios, fallos técnicos y los peores tics de su etapa en Telecinco hicieron que ni la nostalgia pudiera animarme ante la idea de tener que soportar aquello durante tres horas y media (y sin anuncios).

Un cambio de imagen, un nuevo jurado y poco más. El formato parecía congelado en el tiempo y las actuaciones solo ayudaron a empeorarlo. Se olvidaban la letra, desafinaban, se perdían en mitad de la canción... Eso sí, siempre se justificaban después de cantar: "No me oía, no escuchaba la música, es la primera vez que canto ante tanta gente". ¿Cómo lo hacen entonces los niños pequeños de "La voz kids"? Todo un misterio.

En el jurado cabe destacar el papel protagonista de Mónica Naranjo que sigue igual de diva que tras su vuelta a "Tu cara me suena". El hijo de Rafael en el papel de comedido y una especie de Risto versión 2017, interpretado por Joe Pérez Orive. Valoraciones de todos los colores antes del enfrentamiento final con Noemí Galera, nueva directora de La Academia.