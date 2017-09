El diseño gallego triunfa en EGO

"Somos demasiado diferentes para ser tan iguales por fuera. Vivenne Westwood propone ´Compra menos, escoge más". Así con este lema vital fashion se confesaba a FARO hace unos días el pontevedrés David Méndez que –junto a sus otros dos socios, el madrileño Alex y el asturiano Alberto– se hacía con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, a la mejor colección de la pasarela de diseñadores emergentes de la Fashion Week madrileña bajo el paraguas de la marca Outsiders Division. "Estoy muy contento. La gente ha comprendido el mensaje", aseguraba a este diario.

Su colección, Brief of Imaginery, convenció al jurado de un certamen que justo cumple diez años. En su apuesta, se pudieron ver diseños con cortes diferentes, modernos pero ponibles solo para gente desinhibida, atrevida o muy segura de sí misma.

Entre las prendas propuestas, trajes de pantalón y chaqueta en blanco con enormes lunares azules; sudaderas con capucha donde los degradados mandan; pantalones de cuadros al más estilo patchwork o que recuerdan a los utilizados por Vans; rotos y, sobre todo, ropa de trabajo utilitaria transformada en prendas con caricias artísticas.

Respecto al título de la colección, Méndez explicaba que "brief aporta una contradicción, un esquema, un inventario, mientras que imaginary es un espacio imaginario que no se puede delimitar. Apostamos por una colección ponible en la que hemos pensado mucho en el producto. No hacemos alta costura pero nuestra ropa está cosida para que no se rompa. Hemos utilizado como tejido estrella un algodón para chaquetas de trabajo de marineros y mineros".

Pero siempre con un ojo puesto en el arte y en el equilibrio de alguien que busca vender, lo que aprendieron los integrantes de la marca muy bien en una ´factoría´ de Inditex.

"Nosotros nos conocimos porque trabajábamos los tres en Galicia. Sabemos mucho de producto y lo que ocurre para venderlo más o menos. Trabajamos dos años allí (Pull and Bear) y lo mamamos", explica el gallego David Méndez.

Preguntado por las raíces del nombre de la marca, el pontevedrés ahora afincado en Barcelona, recuerda que "Outsiders Division era una cita que ponía cuando era adolescente por A Coruña cuando vivía allí. Es un concepto que me persigue desde hace tiempo que rodea la figura del inadaptado, del irreverente. Es el último resquicio adolescente que conservo. Es una de las pocas cosas con las que me identifico".

La firma arrancó con este nombre en 2012 cuando solo se dedicaba al diseño de gorras. Durante un tiempo, el proyecto se paralizó para ahora ser retomado y ampliado a casi toda la variedad de prendas o complementos. Estos últimos buscan no solo dar a conocer ese status de irreverencia que antes citaba Méndez sino también una confesión personal con frases como "chico sensible".

De momento, la marca puede comprarse en dos puntos en Barcelona, otro en París y otro en Londres, estando sin stock en la capital francesa. "Cuando presenté la anterior colección en la Fashion Week (Madrid), no tenía ni idea de que iba a gustar aunque no lo creas. Estaba poniendo forma a muchas ideas que tenía en la cabeza desde hacía tiempo. No quería desfilar con mi nombre, por eso, retomé aquella marca de las viseras. Ahora, vamos a abrir unos cuantos puntos de venta más. Estamos en un momento donde todo está en embrión", añade.

Respecto a sus expectativos, este ilustrador y diseñador apunta que lo que realmente quieren es "ser lo más felices que podamos".