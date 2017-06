50 años de "Days of Future Passed"

| La banda británica The Moody Blues celebró en Hollywood los 50 años de su disco estrella, "Days of Future Passed", considerado una obra maestra gracias a temas como "Nights in White Satin" y "Tuesday Afternoon", que sonaron majestuosos con la orquesta del Hollywood Bowl. "En esta gira estamos tocando por primera vez el disco entero en directo", dijo Justin Hayward, cantante y guitarrista principal de la formación. "Es una noche realmente especial para nosotros", añadió el músico. "Days of Future Passed" está considerado como el primer disco de la historia donde el rock se fusionó con la música de una orquesta sinfónica.