Lanzan una botella a Justin Bieber tras negarse a cantar ´Despacito´

Aunque la versión de Justin Bieber de 'Despacito' le ha valido para subir al primer número de las listas músicales a nivel internacional y seguir sumando éxitos, lo cierto es que la relación entre el cantante y la canción se aproxima al amor-odio dandole algún disgusto que otro, incluso casi un 'botellazo'.

La primera actuación de Justin Bieber en compañía de Luis Fonsi ya estuvo marcada por la polémica. Fueron infinidad de fans los que juzgaron la actitud déspota del canadiense con el puertorriqueño, además de la falta de ganas del ídolo de masas durante su actuación. Aunque Justin se ha animado a cantar en español en esta versión, su falta de ganas a la hora de cantarla podría deberse a que realmente no se sabe la letra, tal y como confesaba el propio cantante.

Hace una semana, durante un concierto en Nueva York, Justin se olvido de la letra y acabo entonando un prolongado "bla, bla, bla". Sin embargo, el momento más tenso de esta relación ha llegado durante su actuación en el Summerburst Festival de Estocolmo.

Mientras el público pedía enloquecido que Bieber cantase el hit del verano, el artista reconocía: "No puedo cantar esa canción específicamente, no sé las palabras... no puedo hacerlo" a lo que el público le respondía tirándole varios objetos al escenario. "Whoa, no me tiréis cosas" reclamaba Justin mientras esquivaba los golpes.