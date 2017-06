El rey Simons

| Aunque menos arriesgados que la Gala Met los Council of Fashion Designers of America (CFDA) Awards tampoco defraudaron con sus looks en la noche neoyorquina. Raf Simons fue elegido diseñador del año. El director creativo de Calvin Klein recibió el reconocimiento a sus colecciones para hombre y mujer. Simons recogió su galardón de manos de la actriz Nicole Kidman.